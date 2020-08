Cyberpunkdreams: Trailer zum Text-RPG und Beta-Anmeldung

PC

Die Spielewelt fiebert CD Projekts Cyberpunk 2077 (in der Preview+) entgegen, einer der meist erwarteten Titel des Jahres 2020 hat es bereits vor seinem Erscheinen auf ein 98 Einträge umfassendes News-Archiv und 104 Herstellerbilder (Screenshots und Artworks) bei GamersGlobal gebracht. Einen spielerisch "konservativeren" und weniger beachteten Weg schlägt das Rollenspiel Cyberpunkdreams ein, dessen Entwickler Late Night Games sich wie folgt beschreibt: Ein „Start-Up-Spielestudio aus Cambridge, Vereinigtes Königreich, fokussiert auf erzählerische Titel mit tiefer Rollenspielerfahrung. Einfach gesagt, machen wir die Art von Spielen, die wir selbst spielen wollen“.

Bei Cyberpunkdreams handelt es sich um ein „text-basiertes Rollenspielabenteuer“, angesiedelt im Cincinatti der 2090er-Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle eines „einsamen Wanderers“, den es aus den Badlands in die 24-Millionen-Einwohner-Metropole verschlägt, die Großkonzerne untereinander aufgeteilt haben und wo Armut an der Tagesordnung ist. Warum ihr in der Stadt seid, was eure Aufgabe ist, wird aus den bisherigen Angaben nicht deutlich. Allerdings soll der Spielverlauf stark durch eure Entscheidungen beeinflusst werden und „Probleme“, auf die ihr trefft, sollen sich unterschiedlich lösen lassen. Die Bewohner Cincinattis werden sich eure Entscheidungen jedoch merken und entsprechend auf euch reagieren - euer Handeln soll spürbare Konsequenzen haben.

Euren Charakter sollt ihr euren Vorstellungen entsprechend anpassen und auch während des Spielverlaufs noch weiter verändern und ausbauen können, unter anderem durch die Wahl der Kleidung, der Ausrüstung oder bei kybernetischen Bauteilen. Versorgt werden soll Cyberpunkdreams zudem mit weiteren Storyinhalten, die monatlich neu hinzukommen, und zeitlich begrenzten Missionen. Wann der kostenlos spielbare Titel bei Steam erscheinen wird, ist bislang noch nicht bekannt, derzeit könnt ihr euch auf der offiziellen Homepage für eine Beta anmelden.