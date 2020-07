PM: Macht die coolsten Tricks ab heute in Skater XL (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey Leute! Der Release von Skater XL steht vor der Tür und wir könnten ehrlich gesagt nicht aufgeregter sein, die Entwicklung der Skateboard-Spiele auf die PlayStation-Plattform zu bringen!

Ohne einen richtigen Einstieg in das Skate-Genre für über ein Jahrzehnt und Fans, die nach einem neuen Titel verlangen, stellten wir uns eine Frage: Wie würde ein Skateboard-Spiel aussehen, das im Hier und Jetzt von Grund auf neu entwickelt wird? Wir haben in den letzten Jahren versucht diese Frage zu beantworten, Skater XL durch Early Access zu entwerfen und zu verbessern, um uns nun dem vollständigen Release des gesamten Spiels zu nähern.

Von Anfang an waren wir wirklich entschlossen, einen neuen Touch in das Genre zu bringen. Wir hatten das Gefühl, dass dieses Genre einen weiteren großen Schritt machen müsste und wir waren sehr gut positioniert, um es auszuprobieren. Das ist nun unsere Interpretation eines Skating-Spiels, das die Leute wirklich immer wollten. An dieser Stelle änderte sich plötzlich alles.

Das Wichtigste, was ihr über Skater XL wissen solltet, ist, dass es genauso viel Spaß macht wie Skateboarding. Der Kern des Spiels soll ein ausdrucksstarkes und kreatives Werkzeug, in Form eines traditionellen Videospiels mit voreingestellten Herausforderungen sein. Das Spiel ist einzigartig, da es keine Tricks vorprogrammiert hat, sondern nur die Befehle über Bewegungen durch die Sticks. Jeder Stick ist mit dem entsprechenden Fuß des Charakters verbunden – der rechte Stick steuert den rechten Fuß, der linke Stick steuert den linken Fuß.

Dieses Steuerungsprofil ist in allen Teilen des Spiels konsistent und erleichtert das Erlernen neuer Tricks und Bewegungen – außerdem könnt ihr euch so auch immer auf sie verlassen.

Es gibt eine Reihe von Grundbewegungen, die euch eine Menge Freiheit bei der Ausführung lässt. Skater XL verwendet die von den Sticks gesteuerte Physik, um alle Bewegungen im Spiel zu führen. Dies ist eine enorme Veränderung zu anderen Systemen auf der Basis von „Canned Animation“, auf denen alle früheren Skateboard-Spiele basieren. Präzise Bewegungen durch die Sticks lassen eure Tricks jedes Mal ein wenig anders aussehen. Sie fühlen sich auch anders an und verleihen dem Gameplay eine ganz neue Ebene des Ausdrucks, der Personalisierung und des eigenen Stils. Es gibt so viele Möglichkeiten, die gleichen Tricks immer wieder neu miteinander zu kombinieren und zu stylen. Und glaubt mir, in Skater XL sind viele Tricks möglich!

Das daraus resultierende Gameplay ist sehr frei, sandbox-mäßig und kreativ. Stellt es euch eher wie ein Musikinstrument, als ein herkömmliches Spiel vor.

Während viel Arbeit in das Vorantreiben und Weiterentwickeln der Steuerung und der Spielmechanik gesteckt wurde, wurden auch sorgfältige Überlegungen und Tests durchgeführt, damit die Steuerung nicht schwer zu erlernen ist. Eines unserer Ziele bei der Entwicklung der neuen Steuerung und des Gameplays für Skater XL war es, das Skateboarding jedem zugänglich zu machen, solange wenigstens ein kleines Interesse am Skateboarden besteht. Die Steuerung soll nicht die Herausforderung beim Spielen des Games darstellen, sondern intuitiv funktionieren und es dem Spieler ermöglichen, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Das verleiht dem Ganzen eine enorme Tiefe und kreative Möglichkeiten. Wir haben unzählige Male beim Testen (und durch den Early Access des Spiels), gesehen, dass Spieler sich schnell an die neue Steuerung und deren Möglichkeiten gewöhnt haben. Sie konnten sich nicht vorstellen, den Schritt zurück zu den alten Steuerungsmechaniken zu machen. Das ist so befriedigend.

Und während die Spielmechanik im Mittelpunkt aller Entwicklungen von Skater XL steht, bieten die Umgebungen, Pro-Skater, Anpassungen, Herausforderungssysteme und Community-Inhalte das authentische Fenster in die Skate-Welt. Das Gesamtpaket macht es zu einem Must Have für jeden, der mindestens ein gelegentliches Interesse am Skateboarden hat.

Beim Arbeiten an Skater XL haben wir das Gefühl, dass wir wirklich etwas geschaffen haben, das den Menschen die Werkzeuge regelrecht in die Hand gibt, um Skateboarding zu genießen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die PlayStation-Fans damit alles schaffen. Vielen Dank für all eure Unterstützung!