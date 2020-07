Xbox: Games with Gold im August mit Portal Knights, Override und mehr

360 XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den kommenden Monat August bekanntgegeben. Alle Gold- sowie Game-Pass-Ultimate-Abonnenten können sich auf der Xbox One das Sandbox-Action-RPG Portal Knights (PSN-Check, Koop-Stunde der Kritiker) und den Mech-Brawler Override - Mech City Brawl sichern. Für die Xbox 360 gibt es zusätzlich das Motocross-Rennspiel MX Unleashed und den Mars-Egoshooter Red Faction 2. Beide Last-Gen-Titel könnt ihr wie immer dank des Abwärtskompatibilitätsprogramms auch auf der Xbox One spielen.

Nachfolgend findet ihr alle Spiele und Termine im Überblick:

Xbox One:

Portal Knights : 1. bis 31. August

: 1. bis 31. August Override - Mech City Brawl: 16. August bis 15. September

Xbox 360: