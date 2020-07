PM: Fall Guys: So überlebt ihr länger! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fall Guys: Ultimate Knockout kommt nächste Woche zu PlayStation Plus! Mit dem Start kurz vor der Tür wollten wir unseren Teilnehmern einen genaueren Blick auf vier der 25 Runden werfen, sobald wir am 04. August die Türen zu diesen farbenfrohen Orten öffnen. Wenn ihr dem Rudel einen Schritt voraus sein möchtet, haben wir einige Insider-Tipps und Tricks für euch!

Zu allererst…

Wie man spielt

The Whirlygig wurde aus der verrückten Fantasie unseres Senior Game Designers Anthony ‚Peps‘ Pepper entwickelt und ist eines unserer legendären ‚Gauntlet‘-Levels, das unsere Teilnehmer gegen die härtesten und witzigsten Hindernisse stellt, die wir uns nur irgendwie vorstellen können! Der Whirlygig wurde für 60 Fall Guys entwickelt und ist von den riesigen Windmühlen inspiriert, die auf klassischen Minigolfplätzen stehen. Das Chaos wurde jedoch auf 11 erhöht. Riesige Propeller, Förderbandwerfer und riesige Kehrarme schleudern die Fall Guys weiter als in jeder anderen Runde…

Top Tipp: Werft euch nach vorne!

Jeder Teilnehmer könnte den rotierenden Kehrmaschinen kurz vor dem Start ausweichen – aber das wahre Können besteht darin, sie für sich selbst zu verwenden. So könnt ihr euren Fall Guy vorwärts zur Ziellinie katapultieren! Das ist besonders nützlich, um dem Rudel einen Schritt voraus zu sein, da ein klarer Aufstieg über die riesigen Stufen euch aus dem Chaos der dahinter Nachzügler heraushält!

Als Nächstes…

So spielt ihr:

Hoopsie Daisy ist eine Team Round, was bedeutet, dass alle verbleibenden Fall Guys mitten in der Show in Teams eingeteilt werden und das Verlierer-Team komplett eliminiert wird! In dieser Runde müssen die Teilnehmer durch Reifen tauchen, um Punkte für Ihr Team zu erzielen. Normale Reifen sind einen Punkt wert,aber achtet lieber auf die rotierenden goldenen Reifen, die fünf ganze Punkte bringen! Das kann der Schlüssel zu einem epischen Comeback sein, das euer gesamtes Team vor dem Ausscheiden bewahrt.

Joseph Juson, der Designer hinter dieser Slapstick-Runde, ließ sich von Videoclips von Zirkusartisten inspirieren, die durch Reifen springen. „Es war unglaublich wichtig, dass wir den Fall Guys die Möglichkeit geben, dasselbe zu tun. Als wir merkten, wie gut es sich anfühlt, die eigene kleine Geleebohne durch einen Reifen fliegen zu sehen, wussten wir, dass dies Wirklichkeit werden musste!”.

Top Tipp: Haltet sie zurück!

Manchmal werdet ihr nie derjenige sein, der einen Reifen erreicht, aber wenn ein Fall Guy aus einem anderen Team in der Nähe ist, versucht zumindest ihn zu ergreifen! Sie werden stark verlangsamt, während sie versuchen, sich aus eurem Griff zu winden. Damit schnappt ihr euch vielleicht nicht den entscheidenden Punkt, aber es kann euren Teamkollegen zusätzliche Zeit geben,um den Reifen zu stehlen und den Sieg zu holen!

Bis zum…

Wie ihr spielt

Während die meisten Runden eure Reaktionszeiten testen, erfordert Perfect Match Konzentration und ein gutes Gedächtnis. Zuerst blinkt zufällig ein Kachelraster mit verschiedenen Früchten – versucht euch zu merken, welche Früchte wo erschienen sind! Nach einigen Sekunden erscheint eine der Früchte auf dem Jumbotron über euch. Ab diesem Zeitpunkt habt ihr fünf Sekunden Zeit, um auf einer Kachel zu stehen, die der angezeigten Frucht entspricht! Stellt euch korrekt hin und überlebt – liegt falsch und ihr nehmt ein Schlammbad. Meg Ralph, Lead Level Designer, erklärt: „Wir wollten eine Runde ausprobieren, die mehr auf Logik basiert. Das Testen der Erinnerungen eines Spielers, während er immer noch ein Element der Körperlichkeit hat, war ein wirklich interessantes Experiment für uns! Wir müssen die Teilnehmer auf Trab halten!“

Top Tipp: Spielt scheinheilig!

Einige Teilnehmer haben einfach nicht die Fähigkeiten, um in Perfect Match mitzuhalten, und werden am Ende der Entscheidung des Publikums folgen. Versucht sie zu täuschen und stellt euch auf ein falsches Plättchen, um die ahnungslosen Dummköpfe dazu zu bringen, es euch nachzumachen. Springt dann in letzter Sekunde zum richtigen Plättchen! Es gibt nichts Befriedigenderes in Fall Guys, als andere dazu zu bringen, frühzeitig eliminiert zu werden.

Und schließlich…

Wie ihr spielt

Roll Out ist eine Survival Round für 60 Spieler, was bedeutet, dass ein verpatzter Sprung sofort die Eliminierung bedeutet! Die Teilnehmer beginnen auf der Oberseite einer riesigen Walze zu stehen und sobald die Runde beginnt, beginnen sich die Segmente dieser Walze in verschiedene Richtungen zu drehen und beschleunigen sich mit der Zeit. Nirgendwo ist lange Zeit sicher, daher müssen die Teilnehmer ihr Bestes geben, um bis zum Ende oben zu bleiben.Habt ein Auge auf die anderen – vermeidet es, mit ihnen zusammenzustoßen und dabei gestürzt zu werden!

Eine andere Inspiration von J.J. zu Roll Out stammt aus diesen rotierenden Fun House-Tunneln im Karneval. „Im ersten Prototyp mussten die Spieler im Tunnel überleben, was sich jedoch unter dem Gesichtspunkt der Kamerasteuerung als schwierig erwies. Das Konzept wurde jedoch dank Megs genialer Wendung gerettet – wir lassen das Level einfach über dem Tunnel stattfinden!“

Top Tipp: Setzt eine zwielichtige Strategie ein!

Fall Guys müssen über Lücken in den Walzen springen, um eine Beseitigung zu vermeiden. Diese Lücken sind der perfekte Ort, um anderen eine Falle zu stellen. Verweilt in der Nähe eines ahnungslosen Fall Guys (winkt freundlich, um sie in ein falsches Sicherheitsgefühl zu wiegen), und greift sie beim Springen kurz, um sie vom Timing abzuhalten. Wenn ihr Glück habt, stürzen sie in den Schleim unten und ihr könnt so tun, als wäre nie etwas passiert. Seid aber vorsichtig, denn wenn sie das überleben sollten, werden sie Rache wollen. Am Besten, ihr rennt direkt los!

The Whirlygig, Hoopsie Daisy, Perfect Match und Roll Out sind nur vier von 25 Runden, die ihr in Fall Guys: Ultimate Knockout erleben werdet. Jetzt, da ihr einige Strategien auf Elite-Ebene kennt, solltet ihr am 04. August loslegen – wir sehen uns an der Startlinie!