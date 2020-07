PM: Samurai Shodown NeoGeo Collection erscheint heute auf PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist uns bei SNK eine Freude, unsere neueste hochwertige Zusammenstellung mit dem Entwickler Digital Eclipse vorzustellen: Samurai Showdown NeoGeo Collection, die heute auf PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Die bahnbrechende waffenbasierte Kampfspielserie Samurai Shodown kam 1993 erstmals auf dem NeoGeo MVS (Multi Video System) in Arcade-Hallen und auf der NeoGeo AES-Heimkonsole (Advanced Entertainment System) heraus.

Dank unseres Entwicklers – den Emulations-Zauberern bei Digital Eclipse – und der Unterstützung der ursprünglichen Entwickler dieses beliebten Franchises, wird die Samurai Shodown NeoGeo Collection heute auf PlayStation 4 als Denkmal in die Geschichte der Serie für SNK, SamSho-Fans und Retro-Gamer eingehen.

Die Samurai Shodown-Serie wurde für das einzigartige Gameplay, beeindruckende 2D-Pixelgrafiken, unvergessliche Charaktere und unglaubliche Angriffe gelobt, die Spieler kaum auf den Plätzen halten konnten.

Dank des gesamten Digital Eclipse-Teams sowie des Drehbuchautors und Videoregisseurs Brandon Sheffield und des Samurai Shodown V-Regisseurs Koji Takaya konnte SNK endlich die legendäre ultimative Version der fünften und letzten NeoGeo-Folge der Serie veröffentlichen.

Samurai Shodown V Perfect ist ein bisher unveröffentlichtes (aber fertiges) Update von Samurai Shodown V Special und das letzte offizielle Spiel, das jemals auf eine NeoGeo-ROM gepackt wurde. Mit seiner heutigen Veröffentlichung im Jahr 2020 ist es sicherlich das letzte offizielle NeoGeo-Spiel von SNK. Digital Eclipse hat es sogar ins Englische übersetzt!

Zusätzlich zu den sieben Titeln in der Sammlung, einschließlich V Perfect, freuen wir uns zu verkünden, ihr die PS2 Classic (auf PS4) -Version von Samurai Shodown VI erhalten könnt, die zusammen mit der Collection als Bonus exklusiv für den PlayStation Store erhältlich ist. Von heute ab bis zum 25. August 2020.

Das sind einige der aufregenden Funktionen der Samurai Shodown NeoGeo Collection:

Online Versus: Spieler mit einem PlayStation Plus-Konto können sich online über Online VS Matches sich mit allen in der Sammlung enthaltenen Titeln über das PlayStation Network messen. Von einer Online-Spielhalle über Ranglisten- und Gelegenheitsspiele bis hin zu Bestenlisten für jeden Titel ist dies auf jeden Fall das größte Online-Erlebnis, das die klassische Kampfspielserie jemals gesehen hat.

Museum Mode: Spieler können die gesamte Seriengeschichte im Museum erleben, das mit über 2.000 verschiedenen Items gefüllt ist: Visuals, Concept Art & Design Documents (von denen ein Großteil hier erstmals veröffentlicht wird), Character Database, und mehr! Es enthält außerdem mehr als zwei Stunden Videointerviews, die speziell für diese Sammlung erstellt wurden – mit dabei: Mitglieder der ursprünglichen Entwicklungsteams.

Sound Player: Über 200 Titel, einschließlich aller klassischen Hintergrund-Songs von Samurai Shodown-Titeln auf dem NeoGeo. Spielt eure Lieblingslieder aus jedem Spiel ab wann immer ihr wollt!

ROM and Emulations-Verbesserungen: Die HD-Sprite-Skalierungsoptionen von Digital Eclipse, mit denen die Spiele besser aussehen als jemals zuvor, sowie eine Vielzahl von Anzeigeeinstellungen, mit denen die Spieler die Auflösung, Bildschirmfilter, Rahmen und mehr anpassen können, machen diese Sammlung zur pixelgenauen Emulation in höchster Qualität. Sowas hat die Serie bisher nicht gesehen.

Erlebt die Geschichte von Samurai Shodown noch einmal neu, indem ihr die gesamte Bibliothek der Titel der Hauptserien durchspielt: Entweder genau wie beim NeoGeo oder mit vielen modernen Verbesserungen.

Das ist das erste Mal, dass Samurai Shodown I bis V seit ihren einzelnen Veröffentlichungen vor über 20 Jahren online spielbar sind. Poliert eure rostige Klinge, und macht euch bereit, um euren Platz als der mächtigste Samurai von allen zu beanspruchen!

„Die Samurai Shodown-Community ist ein so leidenschaftliches Publikum mit hohen Erwartungen, dass es für das gesamte Digital Eclipse-Team wirklich wichtig war, besonders hart daran zu arbeiten, um diese Veröffentlichung mit qualitativ hochwertigen Inhalten und Funktionen zu füllen, von denen viele noch nie zuvor gesehen wurden. Von Newcomern bis hin zu den Hardcore-Fans wollten wir sicherstellen, dass diese Kollektion für jeden etwas Tolles bietet. Wir könnten kaum stolzer über das Vertrauen sein, das SNK in uns gesetzt hat, um diese klassischen NeoGeo-Spiele nicht nur in einer Sammlung auf moderne Konsolen zu bringen, sondern auch zum ersten Mal eine bisher unbekannte Fortsetzung, Samurai Shodown V Perfect, zu veröffentlichen . ” – Executive Producer, Stephen Frost von Digital Eclipse.