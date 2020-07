HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hotel Sker nimmt Reservierungen entgegen – Maid of Sker ist ab sofort verfügbar

– Das Markerschütternde, von walisischer Folklore inspirierte First-Person-Survival-Horror-Spiel erscheint für Steam, Xbox One and PlayStation 4 –

LONDON, 28. Juli, 2020 – Der Preisgekrönte Publisher und Entwickler Wales Interactive ist stolz bekannt geben zu können, dass der Survival-Horror-Titel ab sofort auf Steam , Xbox One und PlayStation 4 verfügbar ist.

Seht euch das furchteinflößende Hotel Sker an:

Von walisischer Folklore durchzogen, entführt euch Maid of Sker in das Jahr 1898 und lädt euch ein, das makabre Hotel Sker zu erkunden. Euer Hotelaufenthalt kann auf die unterschiedlichsten Weisen enden, nutzt eure Zeit also weiße. Während ihr die Hallen und das Anwesen durchstreift stehen euch waffenlose Überlebenstaktiken zur Verfügung. Ganz wichtig: Bleibt leise.

Der Game Director des Spiels, Richard Pring, sagte, “Wir sind stolz bekannt zu geben, dass Hotel Sker nun Reservierungen annimmt. Wir hoffen die Gäste laben sich an der Aussicht und den Geräuschen und genießen die Auswahl an Freuden, die wir zu bieten haben – sie werden ein unvergessliches Erlebnis haben.”

Über Wales Interactive

Wales Interactive ist ein vielfach preisgekrönter Entwickler und Verleger von Videospielen und Filmen aus South Wales. Unser Katalog umfasst Titel wie Maid of Sker, The Complex, Late Shift, The Bunker, Don’t Knock Twice, The Shapeshifting Detective und viele mehr. Unsere Leidenschaft gilt Videospielen und unser Ziel ist es, originelle Spiele zu entwickeln, die die Welt unterhalten und den Videospiel-Standort Wales bekannt zu machen.