PM: Psychonauts 2 und Jack Black rocken im Xbox Game Pass und auf Xbox Series X (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bist Du bereit für ein historisches Sequel? Dann gibt es gute Neuigkeiten! Das Team von Double Fine Productions arbeitet hart an Psychonauts 2, dem Nachfolger des kultigen Comedy-Klassikers von 2005. Das Spiel erscheint erst 2021, doch auf dem Xbox Games Showcase gab es bereits einige vielversprechende Einblicke in die Entwicklung: In Psychonauts 2 tauchst Du ab in die abgefahrenen Welten des menschlichen Gehirns, erlebst unglaubliche Gesangsdarbietungen von Stars (mit Originalbesetzung) und lernst neue Kräfte kennen. Erweitere Deinen Horizont und genieße kultige Jump’n’Run-Action der alten Schule!

Im Anschluss an die Geschichte von Psychonauts erfüllt sich das übersinnliche Wunderkind Razputin “Raz” Aquato seinen Traum und tritt offiziell seinen Idolen, den Psychonauts, bei. Doch schnell stellt er fest, dass in dem internationalen parapsychischen Geheimdienst nicht alles nach Plan verläuft. Es befindet sich ein Maulwurf in den eigenen Reihen und falls Raz ihn nicht aufhält, wird eine gefährliche Horde übersinnlicher Monster auf die Welt losgelassen.

Der neueste Trailer zeigt Raz auf der Spur des Maulwurfs – doch auch hier läuft längst nicht alles nach Plan: Das Gehirn mit den notwendigen Informationen, die den Verräter entlarven, stand zu lange in seinem Glas. Mithilfe seiner Fähigkeiten und gemeinsam mit dem ursprünglichen Besitzer – einem mysteriösen Lichtball, der von Jack Black gesprochen wird – beginnt Raz die eingeschlafenen Sinne des Gehirns zu wecken.

Diese Reise ist eine farbenfrohe Tour durch psychedelische Konzertsäle und die fremdartigen Kulissen des Verstandes. Psychonauts 2 enthält alles, was sich Fans bei einem Platformer wünschen, und fügt neue übernatürliche Kräfte hinzu. In diesem neuen Abenteuer offenbart Raz’ Begleiter die bewusstseinsverändernde Fähigkeit “Zeitblase”, mit der er bewegliche Objekte oder Hindernisse verlangsamen kann. So schafft er provisorische Plattformen oder friert agile Gegner ein, um sie mit einem parapsychischen Schlag auszulöschen. Wenn Du Zeit und Raum kontrollierst, gibt es keinen Grund zur Eile – abgesehen von den Schurken, die eine ganze Armee zerstörerischer Monster beschwören wollen.

Pychonauts 2 steckt voller verrückter Welten, genialer Charaktere und Tim Schafers einzigartigem Mix aus bissiger Comedy und einem fantastischen Abenteuer. Auf Deiner Reise wirst Du unheilvolle Welten voller dämonischer Zähne aber auch absurd witzige Roadtrips erleben. Wenn Deine Möglichkeiten nur durch Deinen Verstand begrenzt werden, ist alles möglich! Psychonauts 2 erscheint 2021 im Xbox Game Pass, auf Xbox Series X, Xbox One, Windows 10 PC, Mac, Linux und PS4. Und zum krönenden Abschluss ist es auch noch optimiert für Xbox Series X!