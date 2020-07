Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes: JRPG via Kickstarter finanziert

PC Switch Xbox X PS5

Lange läuft sie noch nicht, die Kickstarter-Kampagne zu dem Japano-Rollenspiel Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes. Genau genommen wurde sie erst gestern, am 27. Juli 2020, gestartet, ist aber trotz des hohen Ziels von etwa 435.000 Euro bereits finanziert. Um es ganz genau zu sagen, war der Mindestbetrag der Kickstarter-Kampagne, die aktuell bei etwa 1,5 Millionen Euro liegt, bereits nach drei Stunden erreicht. Enden wird sie am 29. August 2020 um 18:00 deutscher Zeit.

Der Erfolg dürfte damit zusammenhängen, dass einige der kreativen Köpfe hinter den ersten Teilen von Suikoden hinter Eiyuden Chronicle stehen. Als Hauptakteure hinter dem Projekt agieren Yoshitaka Murayama (Suikoden 1 & 2) und Junko Kawano (Suikoden 1 & 4), die das erste Mal seit 25 Jahren wieder zusammen an einem Titel arbeiten. Außerdem gehören Junichi Murakami (Castlevania - Aria of Sorrow, The Sword of Etheria) und Osamu Komuta (Suikoden Tactics, Suikoden Tierkreis) zum Entwicklerteam.

Beim Kampfsystem setzen die Entwickler bei Eiyuden Chronicle auf klassische Runden-Keilereien, bei denen ihr bis zu sechs Recken befehligt. Insgesamt soll es in der Hauptstory 100 Charaktere geben (daher wohl auch der Name des Spiels), deren Schicksale tief miteinander verbunden sind. Der Grafikstil wartet mit hübschen 2D-Sprites auf, die sich vor 3D-Hintergründen bewegen, ganz grob erinnert der Stil an Octopath Traveler (im Test, Note: 8.5) von Square Enix, auch wenn er seinen ganz eigenen Stil hat.

Der Release ist für den PC und Konsolen angesetzt. Konkret gesagt wird Eiyuden Chronicle auf der Nintendo Switch, Xbox Series X und PS5 erscheinen. Die aktuellen Konsolen werden wohl aufgrund des angepeilten Release-Termins außen vor gelassen. Als Liefertermin wird auf der Crowdfunding-Seite aktuell Oktober 2022 angegeben und die Entwickler sind auch fest entschlossen, diesen Termin einzuhalten.