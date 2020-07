PS Plus im August mit Modern Warfare 2 Remastered und Fall Guys [Upd.]

PS4

Update vom 28. Juli 2020:

Früher als erwartet könnt ihr euch schon ab heute den ersten PS-Plus-Titel für August herunterladen. Call of Duty - Modern Warfare 2 Kampagne Rematered steht mit knapp 47 GB im PSN-Store für alle Abonnenten zum Download bereit.

Ursprüngliche News vom 27. Juli 2020:

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die im August für alle Playstation-Plus-Mitglieder im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Ab dem 4. August 2020 könnt ihr euch in die Remastered Kampagne von Call of Duty - Modern Warfare 2 stürzen. Die ursprünglich 2009 erschienene Einzelspieler-Kampagne (im GG-Test mit Note 9.0) wurde Anfang 2020 komplett für die aktuelle Konsolengeneration überarbeitet und wartet unter anderem mit verbesserten Texturen und Animationen sowie HDR-Beleuchtung auf. Als zweiten Titel gibt es das Multiplayer-Partyspiel Fall Guys - Ultimate Knockout (im GC-Angespieltbericht), in dem ihr euch online gegen bis zu 59 andere Spieler in Mini-Arenen durchsetzen müsst.

Noch bis nächsten Montag könnt ihr euch zudem die PS-Plus-Titel aus dem Juli sichern. Dabei sind das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider - 20 Year Celebration (im GG-Test mit Testnote 9.0), das Basketballspiel NBA 2K20 sowie das Story-Adventure Erica (im GG-Test mit Testnote 8.0).