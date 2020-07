PM: FIFA 20 – PS4-Turniere: Pro for a Day starten am 3. August (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

bekannt zu geben, dass wir uns mit einigen der größten professionellen Gaming-Teams der Welt zusammengetan haben, um euch ein einzigartiges Turnier zu präsentieren. Ab dem 3. August starten wir die FIFA 20 – PS4-Turniere: Pro for a Day (Profi für einen Tag), in denen ihr für die Chance, euer Lieblingsteam im Spiel zu repräsentieren und Geldpreise zu gewinnen, antreten könnt. Die Anmeldungen beginnen heute.

Der Wettbewerb von FIFA 20 – Pro for a Day ist für alle qualifizierten Spieler* in Brasilien, Frankreich, Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA zugänglich.

Erhaltet die Möglichkeit, einige der größten professionellen Gaming-Teams der Welt zu repräsentieren, darunter Team Heretics, Vitality, SK Gaming und G2. In dieser Reihe werdet ihr die Teams vertreten, die eurem Land zugewiesen sind.

Erhaltet einen Teil des Preisgeldes der Team- und Länderfinale, wenn ihr unter den Top 4 in eurem Teamfinale seid oder im Länderfinale für euer gewähltes Team antretet. Seht euch für mehr Infos über die Verteilung des Preisgeldes in eurer lokalen Währung die vollständigen Regeln an.

Verdient euch einen Platz im Länderfinale für die Möglichkeit, der Welt in Match-Übertragungen, die von PlayStation veranstaltet werden, euer Können zu zeigen. Matches der Länderfinale werden aus der Ferne übertragen mit einer Ausstrahlung für jedes Land.**

Und zum Schluss: Seht euch unten die Liste der vier Teams für jedes Land an, die bei diesem Programm mitmachen:

Habt ihr das Zeug zum Profi?

Besucht compete.playstation.com, um mehr zu erfahren und euch zum Spielen anzumelden.

* Aktive PS Plus-Mitgliedschaft für Online-Multiplayer erforderlich. Es gelten Einschränkungen.