Call of Duty - Black Ops Cold War: Leak via Chips-Tüte verrät Titel

PC XOne PS4

Call of Duty - Modern Warfare ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty - Modern Warfare ab 54,81 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild stammt aus Call of Duty - Modern Warfare

Wenig ist gewiss auf der Welt, aber dass jedes Jahr im Herbst ein neues Call of Duty auf den Markt kommt ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Ableger aus diesem Jahr könnte auf den Namen Call of Duty - Black Ops Cold War getauft sein. Das legt ein Leak des YouTube- und Twitter-Kanals TheGamingRevolution nahe, der bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Enthüllungen richtig lag. Die Quelle, die den Namen des neuen Call of Duty verraten haben soll, ist diesmal aber eine ungewöhnliche: Es handelt sich um eine Packung Dorito-Chips.

Das Bildmaterial habe TheGamingRevolution von einer anonymen Quelle zugeschickt bekommen und es zeigt eine Promotion-Aktion, die Activision gemeinsam mit dem Hersteller des Knabberzeugs veranstalten will. Mit dem Kauf einer Chipstüte erhaltet ihr einen Code, den ihr für doppelte Erfahrungspunkte einlösen könnt. Der Aufdruck verrät noch weitere vermeintliche Details. So gebe es den Bonus im vollen Umfang nur in den "vollen Multiplayer-Modi", beim Spielen von anderen Modi werdet ihr weniger Erfahrungspunkte erhalten.

Der Zeitraum, in dem die Werbeaktion laufen soll, verrät außerdem einen ungefähren Release-Termin: Vom 5. Oktober 2020 bis zum 31. Januar 2021 sollt ihr die Doritos-Codes einlösen können, was für eine Veröffentlichung Ende Oktober spricht. Das würde auch zum Zyklus der letzten Teile passen, die alle in diesem Zeitraum erschienen sind, zuletzt Call of Duty - Modern Warfare (im Singleplayer-Test, Note: 9.0) am 25. Oktober 2019.

TheGamingRevolution führt in weiteren Tweets aus, dass Call of Duty - Black Ops Cold War in der selben Zeitlinie wie das letztjährige Modern Warfare spielen werden. Ebenfalls gibt er unter Berufung auf einen anderen Leak an, dass der aus anderen Serienteilen bereits bekannte Frank Woods der Hauptcharakter werden soll. Noch wurde von Seiten Activisions nichts bestätigt, wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.