PM: Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober auf Xbox One und bald auf Xbox Series X (Microsoft Xbox Wire)

In Watch Dogs: Legion, das am 29. Oktober erscheint, tauchst Du in ein dystopisches London ein, in dem jeder Bürger zu einem potenziell spielbaren Charakter wird. Erwirbst Du das Spiel für Xbox One, kannst Du es später Dank Smart Delivery kostenlos auf eine Version für Xbox Series X aufrüsten, die die Raytracing-Technologie der nächsten Generation voll ausnutzt. Wirf hier einen Blick in das spannungsgeladene Gameplay im Pre Release-Stream.

Die Handlung von Watch Dogs: Legion entfaltet sich nach einer Reihe von Anschlägen, die London und das gesamte Vereinigte Königreich erschüttert haben. Sie werden einer kollektivistischen Widerstandsgruppe aus Hackern und Aktivisten namens DedSec angelastet, sind jedoch das Werk einer mysteriösen Schatten-Entität namens Zero-Day. Das durch die Anschläge destabilisierte London steht nun unmittelbar vor der Übernahme durch ein korruptes privates Militärunternehmen, das sich auch nicht davor scheut, Kriminelle für ihre Zwecke anzuheuern. Übernimm die Kontrolle über die zersplitterten DedSec-Mitglieder, lüfte das Geheimnis um Zero-Day, wasche den Namen Deiner Organisation rein und rette London, indem Du Bürger für die Rebellion rekrutierst.

Bauarbeiter, die alte Dame auf dem Zebrastreifen, Randalierer: Jeder, dem Du auf der Straße begegnest, könnte das potenziell nächste Mitglied von DedSec sein. Finde die potenziellen Mitglieder, lerne ihre Wünsche kennen und überzeuge sie, Deiner Sache beizutreten. Du rekrutierst bis zu 40 Agenten gleichzeitig. Jeder dieser Agenten verfügt über ein Smartphone voller spezifischer Hacks, die sich auf die Stadt auswirken sowie über einen Satz einzigartiger Fähigkeiten, Waffen oder Fahrzeuge, die in verschiedenen Situationen über Sieg oder Niederlage entscheiden.

So sind die Tarnvorrichtung und die ferngesteuerte Spinnendrohne eines Hackers ideale Werkzeuge für eine getarnte Annäherung, während beispielsweise die riesige Frachtdrohne eines Bauarbeiters oder das mit Raketen ausgestattete Auto eines MI6-Agenten einzigartige Möglichkeiten bieten, sich in der Stadt zu bewegen. Einige Fertigkeiten sind sogar außerhalb des aktiven Dienstes nützlich: Rekrutierst Du einen Anwalt oder einen Sanitäter, verkürzen sich die Gefängnis- oder Krankenhausaufenthalte Deiner Agenten signifikant!

Watch Dogs: Legion wird in den Editionen Standard, Gold und Ultimate im Microsoft Store erhältlich sein. Die Gold-Edition enthält das Basisspiel sowie den Season Pass, mit dem Du Zugriff auf neue Story-Kapitel, Extra-Missionen, vier einzigartige Agenten sowie die vollständige Version des originalen Watch Dogs und vieles mehr erhältst. Die Ultimate-Edition enthält sämtliche Boni der Gold-Edition sowie exklusive Inhalte. Dazu zählen drei weitere exklusive Agenten, neue Masken und ein vierwöchiger VIP-Status, mit dem Du die Ingame-Währung noch schneller sammelst.

London aus dem kriminellen Würgegriff zu befreien, ist keine leichte Aufgabe. Doch mit einer Stadt voll potenzieller Rekruten hast Du die Macht des Volkes auf Deiner Seite, sobald Watch Dogs: Legion am 29. Oktober für Xbox One und zum Start der neuen Konsole für Xbox Series X erscheint.