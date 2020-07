Spieleveteranen-Podcast 178: Zeitreise 8/2010, 2000, 1990

Smalltalk-Thema: Xbox Series X

Teaser Roland Austinat, Heinrich Lenhardt und Jörg Langer bestreiten den diesmaligen Podcast. Neben der Zeitreise zu Spielemagazinen vor 10, 20 und 30 Jahren sinieren wir über den jüngsten Xbox-Spiele-Event.

Nach dem Live-Stream ging’s gleich vor das Podcast-Mikrofon: Unterstützt von Gastveteran Roland Austinat diskutieren wir den Xbox Games Showcase. Was halten wir von Microsofts Spiele-Offensive, welche Titel sind aufgefallen? Nach etwas Smalltalk zum Alltag in den Standorten München, San Francisco und Victoria geht es dann ins Verlies der historischen Spielezeitschriften. Wir blättern nach, worüber vor 10, 20 und 30 Jahren geschrieben wurde und erinnern uns an Redaktionsanekdoten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:36:15 Zeitreise: Juli 2010, 2000, 1990

1:42:13 Abspann



Fühlt ihr euch stark genug, die Spieleveteranen wöchentlich zu hören? Dann unterstützt uns auf https://www.patreon.com/spieleveteranen