Gloomwood: Stealth-Action-/FPS-Titel im Thief-Stil in Entwicklung

PC

Die Freunde des Schleich-Genres dürften beim Anschauen des Teaserbilds und der aktuellen Screenshots zu Gloomwood dezent an die ersten beiden Thief/Dark-Projekt-Titel erinnert werden. Schließlich spielt der für PC angekündigte Mix aus Stealth-Action, Survival-Horror und First-Person-Shooter ebenfalls in einem düsteren, viktorianisch angehauchten Szenario.

Wie die beiden verantwortlich zeichnenden Entwickler, Dillon Rogers und David Szymanski (Dusk) angeben, wird Gloomwood hinsichtlich der Gameplay-Mechaniken maßgeblich von den großen Titeln des Horror- und Schleich-/Immersive-Sim-Genre Ende der 90er / Anfang der 2000er-Jahre geprägt, wozu die beiden oben genannten Klassiker der einstigen Kult-Spieleschmiede Looking Glass definitiv zählen.

Wenig überraschend also, dass Gloomwood in den Weiten des Internets bereits als "Thief with Guns" bezeichnet wird. Nur geht ihr nicht, wie der bekannte Langfinger Garrett auf Beutefang in diversen Anwesen, sondern versucht aus einer verfluchten Stadt zu entkommen. Dabei stehen euch natürlich fiese Schergen im Weg, die ihr entweder mit euren Gadgets und Waffen (darunter auch Schusswaffen) zur Strecke bringt oder an denen ihr im Schatten heimlich vorbeihuscht beziehungsweise euch alternative Pfade innerhalb der vertikal gestalteten Levels sucht.

Ebenso wie der Ende 2018 erschienene Retro-Ego-Shooter Dusk (aus der Feder von David Szymanski), setzt auch Gloomwood konsequent auf "Oldschool"-Optik, die unter den mit Technik-Standards wie 4K-Grafik samt HDR-Spielereien verwöhnten Gamern natürlich nicht jedermanns Geschmack trifft - um es mal wohlwollend auszudrücken. Aber hey, Grafik ist ja schließlich nicht alles...

Wie das Ganze nunmehr in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr dem unter der News nachfolgenden Reveal-Trailer entnehmen, den wir für euch zum Abruf eingebunden haben. Falls ihr danach selbst in die aktuelle Version von Gloomwood reinschnuppern wollt, bekommt ihr durch die downloadbare Demo (via Steam) die Gelegenheit, erste eigene Spieleindrücke aus dem spannenden Projekt zu sammeln.

Erscheinen soll der von New Blood Interactive vertriebene PC-Titel Ende des Jahres 2020 auf Steam zuerst als Early-Access-Version, mit einem finalen Release ist daher frühestens 2021 zu rechnen.