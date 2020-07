PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 27. bis 31. Juli (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Maid of Sker

In diesem Survival-Horror-Titel aus der Ego-Perspektive stellst Du Dich den makabren und blutigen Geschichten der britischen Folklore. Inspiriert von den gruseligen Erzählungen von Elisabeth Wiliams entdeckst Du in Maid of Sker ein bedrückendes Familiengeheimnis und flüchtest auf leisen Sohlen vor den geräuschempfindlichen KI-Gegnern.

Samurai Shodown NeoGeo Collection

Die ultimative Sammlung zu Samurai Shodown ist da! Seit seiner Erstveröffentlichung 1993 hat sich das auf Waffenkampf fokussierte Spiel zu einer gefeierten Kult-Reihe weiterentwickelt. Ziehe Dein Schwert und stelle Dich in sechs bekannten NeoGeo-Games und einer mysteriösen Neuerscheinung den packenden Kämpfen.

Destroy All Humans!

Der Name ist Programm! Als böses Alien namens Crypto-137 terrorisiert Du die US-Bevölkerung der 1950er Jahre. In diesem liebevollen Remake des legendären Action-Abenteuers rund um eine Alien-Invasion erntest Du die DNA der Menschen und bringst die US-Regierung zu Fall. Die Menschen haben keine Chance gegen Deine telekinetischen Fähigkeiten und Dein Arsenal voller Alien-Waffen.

Skater XL

Besuche die legendärsten Skate-Locations und meistere sie mithilfe unvergleichlicher Boardkontrolle und blitzschneller Reaktion. Die Gestaltung Deiner Tricks liegt hier ganz bei Dir! Beeinflusse die Art und Weise wie Du Dein Board flippst mit gekonnter Feinjustierung Deiner Fußstellung. Dank vieler individueller Anpassungen fühlst Du Dich so verbunden mit Deinem Skateboard wie niemals zuvor!

Grounded (Game Preview)

Xbox Play Anywhere / Xbox Game Pass – Die Welt ist ein abwechslungsreicher, wunderschöner, aber auch sehr gefährlicher Ort – ganz besonders wenn Du auf die Größe einer winzigen Ameise schrumpfst. In diesem kooperativen Survival-Abenteuer aus der Ego-Perspektive erkundest Du die riesenhafte Welt eines eigentlich unscheinbaren Hinterhofes, baust Unterschlüpfe und stellst Dich dem harten Überlebenskampf zusammen mit Deinen Freunden. Werdet Ihr Seite an Seite mit riesigen Insekten die Schrecken des Hinterhofes überleben?

Othercide

Als letzte Hoffnung der Menschheit führst Du Deine Armee in herausfordernde Schlachten voller actionreicher Vorstöße und taktischer Konter dank einem dynamischen Timeline-System. Nur die Töchter, Echos der größten Kriegerinnen aller Zeiten, können die Menschheit vor ewigem Leid und Tod retten.

Cubers: Arena

In diesem elektrisierenden Arena-Brawler schlüpfst Du in die Rolle des Sklaven Baller, der sich für seine Freiheit durch zahllose Reihen von Gladiatoren kämpft. Spiele alleine oder im lokalen Mehrspieler-Modus und kämpfe Dich mithilfe verschiedener Waffen, Rüstungen und Spezialfähigkeiten durch Wellen von Gegnern.

112th Seed

In einer Zukunft, in der die Erde unbewohnbar geworden ist und Nahrung so knapp ist, dass der größte Teil der Menschheit zugrunde gegangen ist, bist Du der letzte Funken Hoffnung. Löse knifflige Rätsel, vermeide trickreiche Fallen, züchte lebensnotwendige Pflanzen und finde einen Ausweg für die Menschheit in diesem herausfordernden Pixelkunst-Plattformer.

Nicole

Dieser Dating-Simulator steckt voller Unterrichtsstunden, Hausaufgaben aber auch mysteriösen Entführungen! Nimm Teilzeit-Jobs an und verdiene Dir ein Taschengeld, erkunde die verschiedensten Orte, nimm an außerschulischen Aktivitäten teil und triff dabei faszinierende Charaktere wie Darren, Kurt, Jeff und Ted.

The Sims 4: Nifty Knitting

In diesem von der Community gevoteten künstlerisch kreativen Erweiterungspaket stricken, häkeln und knüpfen Deine Sims Kleidung, Spielsachen und Dekorationen für ihr Heim. Nimm Platz in einem der neuen Schaukelstühle und lasse Deiner Kreativität freien Lauf. Fertiggestellte Kunstwerke kannst Du entweder für den Eigenbedarf behalten oder auf der neuen Onlineshopping-Plattform Plopsy zu Geld machen. An die Nadeln, fertig, los!

Lost Wing

Lost Wing kombiniert anspruchsvolle Schusswechsel und waghalsige Flugmanöver bei Highspeed. Navigiere Deinen Flieger durch viele verschiedene Strecken, weiche gegnerischen Salven aus und eliminiere Deine Feinde mit einem gut gezielten Schuss. Mit jeder Menge verschiedener Spielmodi, Level, Waffen, Schiffe und einem fantastischen Soundtrack steht dem Spielspaß nichts im Wege.

Nowhere Prophet

Xbox Game Pass (Konsole & PC) – In Nowhere Prophet übernimmst Du die Rolle eines mächtigen Anführers und Propheten, gesegnet mit der Gabe der Technopatie – der Fähigkeit, Elektrizität zu spüren und zu manipulieren. Du bist die letzte Hoffnung einer Gruppe von Verstoßenen und führst sie durch eine zufällig generierte Wildnis. Lege Dich mit gierigen Sklavenjägern und verrückten Maschinen im rundenbasierten Kampf an und sichere das Überleben Deiner Gefolgschaft, bis Ihr Euer Ziel, die mysteriöse Crypt, erreicht.

Hellpoint

Hellpoint ist ein düsteres und anspruchsvolles Action-RPG, das auf der atmosphärischen, aber verlassenen Raumstation Irid Novo spielt, wo die Grenzen zwischen Wissenschaft und Okkultismus verschwimmen. Stelle Dich der mysteriösen Handlung alleine oder hole Dir im Koop-Modus die Unterstützung Deiner Freunde online oder lokal.

Yakuza Kiwami 2

Xbox Game Pass (Konsole & PC) – Ein heimtückischer Mordanschlag droht, einen verheerenden Krieg zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz auszulösen. Als Kazuma Kiryu, der Drache von Dojima, reist Du nach Sotenbori in Osaka, um den Frieden zwischen den rivalisierenden Clans zu sichern. Doch Dein Widersacher Ryuji Goda, der Drache von Kansai, wird nichts unversucht lassen, um den drohenden Krieg auszulösen. Es kann nur einen Drachen geben.

Merchant of the Skies

In Merchant of the Skies bist Du der Kapitän Deines eigenen Luftschiffs. In luftiger Höhe betreibst Du Handel, baust Vorposten aus, erkundest die Welt und tauchst in Rollenspiel-Elemente ein. Verkaufe Objekte, sammle Rohstoffe und errichte Dein eigenes Handelsimperium in den Wolken!

The Touryst

Xbox Game Pass (Konsole & PC) – Willkommen auf den Monument Islands! In diesem Action-Abenteuer löst Du Puzzles und genießt das Inselleben in vollen Zügen: Geh schwimmen, surfe über die Wellen, tauche hinab in die Tiefsee oder verbringe Deine Zeit an Land mit Shopping oder Zocken in der Arcade-Halle. Und dann wären da noch die mysteriösen Monumente, die überall auf der Insel stehen und erforscht werden wollen …

CastleStorm II

Es wird Zeit für einen Perspektivwechsel! In CastleStorm II bekommt das klassische Tower Defence dank ungewöhnlicher 2D-Darstellung eine neue Dimension. Stelle Dich der strategischen Herausforderung, konstruiere Deine Burg auf die taktisch klügste Art und Weise und verteidige gemeinsam mit Deinen Rittern Deine Heimat gegen die einfallenden Wellen der Untoten.

Family Mysteries: Poisonous Promises

Tauche ein in eine Welt der ausschweifenden Eliten, verführerischen Frauen und korrupten Polizisten – hier ist Macht die ultimative Währung. In Tradition der besten Polizei-Dramen stellst Du Dich in diesem Wimmelbild-Spiel einer nervenaufreibenden Entführung.

Seasons of the Samurai

In einer Reihe von Rätseln führst Du einen reisenden Samurai quer durch acht Provinzen des historischen Japans. Kontrolliere die Tages- sowie Jahreszeiten und leite den tapferen Krieger über eine sichere Passage in den nächsten Level.

Swim Out

Tauche ein in die entspannende und erfrischende Atmosphäre von Swim Out, einem rundenbasierten Strategiespiel, in dem Du das Urlaubsgefühl eines sonnigen Pools, eines plätschernden Flussufers oder einer idyllischen Meeresküste genießt. Du weichst Deinen Mitschwimmern oder anderen Hindernissen aus und planst jeden Deiner Schwimmzüge sorgfältig voraus.

Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition

Stelle Dich endlosen Horden von Feinden, Fallen, Puzzles sowie Geheimnissen und erobere die verheißungsvolle Beute. In prozedural generierten Leveln kämpfst Du Dich durch die Reihen Deiner Feinde und erklimmst die Spitze des Forsaken Spire. Upgrade Deine widerstandsfähigen Helden mit immer neuen Verbesserungen, die Deine Chancen stetig verbessern, und bezwinge den Turm!