Teaser Heute geht es heiß her in diesem Podcast mit Überlänge. Das ist aber auch mehr als gerechtfertigt, denn Microsoft hat zahlreiche neue Spiele vorgestellt und die wollen diskutiert werden.

Die Next-Gen-Konsolen nähern sich mit riesigen Schritten und natürlich müssen die Hersteller nun die Spieler möglichst heiß auf ihre neuen Geräte machen. Was ist dafür besser geeignet als frische Spiele? Richtig, nichts! Und so hat Microsoft beim Xbox Games Showcase zahlreiche neue, alte und bereits angekündigte Titel vorgestellt und Trailer um Trailer abgespielt. Jörg und Dennis nehmen sich alle Titel aus der Präsentation vor und diskutieren über die wichtigsten. Natürlich darf auch nicht der Vergleich zu den bisher bekannten PS5-Spielen fehlen. Alle Themen in der Übersicht: