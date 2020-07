Ghost of Tsushima: Über 2,4 Mio. Verkäufe in drei Tagen // Spiel-Vergleich

PS4 PS5

Via Twitter gab Sony Interactive Entertainment kürzlich erste Verkaufszahlen zum exklusiv für die PlayStation 4 erschienenen Ghost of Tsushima (im Test+) bekannt. Demnach wurden innerhalb der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung am 17. Juli weltweit mehr als 2,4 Millionen Exemplare des Open-World-Actiontitels von den Spielerinnen und Spielern erworben. Nach Angaben des Unternehmens bedeutet diese Anzahl zugleich, dass es sich beim Spiel des Entwicklers Sucker Punch um das „sich am schnellsten verkaufende Original-IP-Debüt auf der PS4“ handelt.

Zum ungefähren Vergleich: Das ebenfalls PS4-exklusive Bloodborne überschritt die Marke von einer Million verkaufter Kopien etwa 12 Tage nach seiner Veröffentlichung im März 2015. Horizon - Zero Dawn wiederum – seinerzeit ebenfalls eine neue Marke – erreichte circa 2,6 Millionen verkaufte Einheiten im Verlauf von etwa zwei Wochen.

Das Actionadventure God of War aus dem Jahr 2018 erzielte innerhalb von drei Tagen mehr als 3,1 Millionen Verkäufe, das im gleichen Jahr erschienene Superheldenspiel Spider-Man im gleichen Zeitraum gar 3,3 Millionen. Noch besser verkauften sich auf der Sony-Konsole bislang nur Final Fantasy 7 Remake (3,5 Million Exemplare in drei Tagen) und The Last of Us - Part 2, das die Marke von vier Million abgesetzer Kopien innerhalb dreier Tage übertroffen hat und somit als das „am schnellsten verkaufte PS4-Exklusivprodukt aller Zeiten“ gilt.