PM: Was ist denn eigentlich dieses BALAN WONDERWORLD? (Square Enix)

Der BALAN WONDERWORLD-Trailer ist ein ganz schönes Ding, was?

Falls ihr ihn überraschenderweise verpasst habt - hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Yuji Naka ist der Director des Spiels, Naoto Ohshima der Charakterdesigner - und sie beide sind die Schöpfer des legendären Jump'n'Run-Spiels Sonic the Hedgehog. Zum ersten Mal in 20 Jahren hat sich das Duo wiedervereint, um einen Action-Plattformer zu erschaffen, der schräg, wundervoll und absolut neu ist: BALAN WONDERWORLD.

Dass hier die echten Eltern des ultraschnellen blauen Igels mit an Bord sind, dürfte für manche von euch sicher schon für eine gewisse Aufregung und Erwartungshaltung reichen. Aber vielleicht wüsstet ihr ja gerne noch ein bisschen mehr über das neue Spiel.

Da können wir helfen.

Ihr übernehmt die Rollen von Leo und Emma - zwei Helden, die ein mysteriöses Theater betreten und sich in der skurrilen und bizarren Welt von Wonderworld wiederfinden.

Aber in dieser ungewöhnlichen Welt ist nichts so, wie es sein sollte - Herz und Geist der Leute sind aus dem Gleichgewicht geraten. Geführt von einem Meister namens Balan macht sich das Duo in diese unberechenbare Umgebung auf, um ihre Bewohner wieder glücklich zu machen.

Beim Hüpfen, Rennen und Erkunden von Wonderworld werden Leo und Emma mit zahllosen Hindernissen und Gegnern konfrontiert, die sich ihnen in den Weg stellen und ihrem Abenteuer ein frühzeitiges Ende bereiten wollen.

Zum Glück wissen die Helden: Kleider machen Leute. Ihr könnt über 80 Kostüme entdecken - von Spinnen über Tintenfische bis zu Hydranten. Und diese Kostüme verändern nicht nur das Äußere, sie verleihen dem Duo auch neue Fähigkeiten, die nicht weniger fantastisch und fantasievoll wie Welt selbst sind.

Abhängig vom Outfit können unsere Helden zum Beispiel Gegner umhauen, durch die Luft spazieren, die Zeit anhalten und alle möglichen Objekte manipulieren. Und das ist nur die Spitze eines richtig großen Eisbergs - aber in der Entdeckung all der Möglichkeiten liegt ein großer Teil des Spielspaßes, weshalb wir nicht zu viel davon verraten wollen.

Dieses Spiel ist der erste Titel von BALAN COMPANY - einem Unternehmen, dass gegründet wurde, um talentierte Videospielentwickler, Grafikkünstler und Komponisten zusammenzubringen, damit sie spannende Storys erzählen und Weltklasse-Plattformtitel erschaffen.

Das mit der Weltklasse ist dank Yuji Naka als Game Director und Naoto Ohshima als Charakterdesigner schon mal sichergestellt. Noch viel aufregender an dem Projekt ist aber, dass die beiden Schöpfer von Sonic the Hedhehog zum allerersten Mal seit 20 Jahren wieder zusammenarbeiten.

Ihr werdet BALAN WONDERWORLD auf aktuellen wie Next-Gen-Konsolen spielen dürfen, und auch auf dem PC.

Oder um ganz genau zu sein: Das Spiel wird für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam erscheinen.

Wir werden in Zukunft natürlich noch viel mehr über dieses Spiel zu erzählen haben, also guckt immer mal wieder auf der offiziellen Website vorbei und folgt uns auf Social Media!