Star Renegades: Release-Termin für Taktik-RPG // Trailer

PC Linux MacOS

Für das kommende Taktik-RPG Star Renegades von Entwickler Massive Damage wurde kürzlich der Release-Termin bekanntgegeben. Demnach startet der von Publisher Raw Fury vertriebene Titel am 8. September 2020 auf den Vertriebsplattformen Steam sowie GOG.com zuerst für PC, MacOS und Linux. Die ebenfalls vorgesehenen Konsolenportierungen (Playstation 4, Xbox One sowie Switch) sollen später in diesen Jahr nachgereicht werden.

Der parallel zur Bekanntgabe des Veröffentlichungs-Termins präsentierte neue Trailer haben wir unter diesen Newszeilen für euch zum Abruf eingebunden. Das neue Video gewährt euch weitere optische Eindrücke sowie ausgewählte Gameplay-Szenen aus dem mit Roguelite-Komponenten angereicherten Strategie-/RPG-Mix, der mit einem peppig-bunten Pixel-Artstyle zum Leben erweckt wird. In einem dystopischen Science-Fiction-Szenario übernehmt ihr in der Kampagne die Rolle des Anführers einer Widerstands-Truppe und bestreitet als Squad zahlreiche rundenbasierte Gefechte gegen die Truppen des verhassten Regimes. In diesen Scharmützeln könnt ihr eine Vielzahl an Waffen und Fähigkeiten einsetzen, um so der Rebellion letztendlich zum Sieg zu verhelfen. Das von den Entwicklern umschriebene "reaktionsaktive" Kampf-System soll es euch ermöglichen, mit Kontern oder Unterbrechern euren mechanischen oder menschlichen Feinden ein Schnippchen zu schlagen, was gerade bei den Begegnungen mit mächtigen Boss-Gegnern entscheidend sein dürfte.

Daneben steht aber auch die Erkundung der Spielwelt (inklusive Dungeons) mit Nacht-/Tag-Zyklen und entsprechender Camp-Option während der prozedural generierten Kampagnen-Missionen im Fokus, sowie das Verwalten eurer Ressourcen und das Upgraden der Ausrüstung. Zusätzlich gilt es, neue Mitstreiter für eure Mission zu rekrutieren, die zusätzliche Spezial-Fähigkeiten oder Kampf-Combos mitbringen. Neben eurer Gruppe, die ihr nach und nach mit erbeuteten Loot, stärkeren Waffen und Fähigkeiten verbessert, gewinnen auch eure Feinde im Verlauf an Kampfkraft hinzu. Ihr solltet also damit rechnen, dass euch während eures Feldzugs erfahrene Offiziere über den Weg laufen werden und die grundsätzliche Herausforderung im Spiel demnach aufrecht erhalten wird.