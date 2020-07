Iron Harvest: Open Beta auf Steam ab 30.7. // Neuer Gameplay-Trailer

PC

Iron Harvest ab 48,49 € bei Amazon.de kaufen.

Nach einer Alpha-Version sowie einer kurzzeitig verfügbaren Demo vor etwas mehr als einem Monat startet am 30. Juli die Open Beta von Iron Harvest (in der Preview+). Während die Veröffentlichung für PC via Steam, Epic Games Store und GOG.com am 1. September erfolgt, wird der Releasetermin der Konsolenausgabe derzeit nur mit „Anfang 2021“ angegeben.

Die offene Betaphase – von den Entwicklern als Pre-Season bezeichnet – soll auch als Vorbereitung zur diesjährigen gamescom dienen, die ausschließlich digital stattfindet. Für den Verlauf der Beta wurden „zahlreiche bisher noch unangekündigte kompetitive Aktivierungen, Streams und vieles mehr“ angekündigt.

Zu den Inhalten der bevorstehenden Beta gehören zum Beispiel Einblicke in die Kampagnen-Missionen sowie Scharmützel- und Herausforderungskarten, die ihr allein gegen die KI oder gemeinsam im Koop-Modus bestreiten könnt. Ebenfalls zur Verfügung stehen der kompetitive Mehrspielermodus, bei dem sich Spieler gegenseitig herausfordern können (eins gegen eins, zwei gegen zwei oder drei gegen drei) und der sogenannte organisierte Multiplayer, zu dem nähere Angaben jedoch zu einem späteren Zeitpunkt preisgegeben werden.

Außerdem wurde im Zuge der jüngsten Bekanntgabe ein neuer „Skirmish“-Trailer für das Echtzeit-Strategiespiel veröffentlicht, der mehrere Gameplay-Szenen umfasst. Kurz präsentiert werden euch einige der „gigantischen“ Kriegsmaschinen, mit denen die drei Fraktionen Polania, Sächsisches Imperium und Rusviet ins Gefecht ziehen.