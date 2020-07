Empyrion - Galactic Survival: Ende des Early-Access- & Alpha-Status nach 5 Jahren

Der Entwickler Eleon Game Studios hat vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass Empyrion - Galactic Survival nach genau fünf Jahren sowohl den Alpha- als auch den Early-Access-Status verlässt. Nachdem das Weltraumspiel am 5. August 2015 auf Steam startete, wird am 5. August 2020 die Ziellinie erreicht werden. Laut dem Entwickler sind inzwischen alle Kernfeatures enthalten, bei denen es nun um das Feintuning geht. Mit aktuell fünf Entwicklern und zwei 3D-Grafikern sollen jedoch Entwicklungpausen entstehen, sondern auch zukünftig weitere Elemente implementiert werden.

Das Ausbleiben einer Beta-Phase ist eine bewusste Entscheidung, da diese Bezeichnung bestimmte Erwartungen wecken würden, die jedoch eigenen Angaben zufolge in dem bisherigen Zusammenwirken von Community und Entwickler nicht nötig seien. Da kein Investor hinter dem Projekt steht und die finanzielle Lage gut ist, will sich das Studio entsprechend Zeit für die nächsten Schritte nehmen.

Einen sehr ausführlichen Eindruck aus der Early-Access-Phase von Empyrion - Galactic Survival bietet euch die Jörgspielt-Ausgabe 8/2016, in der euch der GamersGlobal-Chefredakteur über seine Erfahrungen mit dem Spiel informiert:

[Das Spiel] ist bereits jetzt 18 Trillionen Mal interessanter als No Man's Sky. Mindestens! [Es] besitzt statt der Wischiwaschi-Alibi-Texttafel-Story von No Man's Sky, die sich dann am Ende als schlechter Witz entpuppt, gar keine Handlung. Dafür bietet es etwas anderes: Spielspaß. Anspruch. Abwechslung. Zumindest, wenn man Spaß mit einem Minecraft-Klon hat, der einen zudem Raumschiffe bauen und fliegen lässt.