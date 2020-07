PM: Wir stellen vor: Die Charaktere aus Marvel’s Iron Man VR (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Marvel’s Iron Man VR steigt ihr in Tony Starks High Tech-Rüstung und kämpft gegen die unheimliche Bedrohung durch die Cyber-Terroristin Ghost. Das ultimative Superhelden-Spiel nutzt die PlayStation VR-Technik bis zum Anschlag aus und lässt euch tief in die virtuelle Welt von Iron Man eintauchen. Im Verlauf des spannenden und actionreichen Abenteuers trefft ihr auf eine ganze Reihe bekannter Charaktere aus dem Marvel-Universum.

In der Rüstung von Iron Man steckt der Milliardär Tony Stark. Ein genialer Waffenentwickler, der sein High-Tech-Arsenal an jeden verkauft hat, der über genügend Geld verfügt. Mittlerweile hat er der Entwicklung von Massenvernichtungsmitteln abgeschworen. und setzt sein überragendes Wissen nur noch im Kampf für das Gute ein. Im Spiel könnt ihr die Rüstung immer weiter verbessern, beispielsweise zusätzliche Lenkraketen und stärkere Repulsatoren einbauen oder Nano-Bots zur Reparatur bei Schäden an der Rüstung verwenden. Dazu investiert ihr Medaillen, die ihr für eure Leistungen in den Missionen und Zusatzaufgaben bekommt.

Der sieht doch aus wie Tony Stark? Richtig, bei der Künstlichen Intelligenz Gunsmith handelt es sich um ein virtuelles Abbild des Milliardärs und Tech-Genies. Als der echte Stark der Waffenproduktion zu Kriegszwecken abgeschworen hat, verbannte er sein altes Ich in digitaler Form in einen Computer. Fünf Jahre später wird Gunsmith reaktiviert, als die Schurkin Ghost Stark Enterprise mit Tonys eigener Waffen-Technologie attackiert. Gunsmith sorgt in dem spektakulären Abenteuer für technische Neuerungen, erklärt die Drohnentechnik eurer Feinde und liefert Kampfherausforderungen, bei denen ihr zusätzliche Medaillen zur Aufrüstung von Iron Man verdient.

Mit F.R.I.D.A.Y. steht euch eine weitere Künstliche Intelligenz zur Verfügung. Genau genommen dient die pinkfarbene digitale Dame F.R.I.D.A.Y. (Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth) Tony Stark als wertvolle Rüstungs-AI. In Marvel’s Iron Man VR ist sie eine wichtige Quelle für Informationen und zeigt Iron Man seine neuen Einsatzziele auf einer virtuellen Weltkugel. Zusätzlich könnt ihr bei F.R.I.D.A.Y. Flugherausforderungen annehmen, damit ihr eure Fähigkeiten in den Lüften perfektioniert. Witzig: Gunsmith und F.R.I.D.A.Y. liefern sich immer wieder hitzige Wortgefechte.

Tony Starks ehemalige Assistentin und sehr enge Vertraute Pepper Potts ist die treibende Kraft hinter Tonys Sinneswandel vom skrupellosen Waffenhersteller zum Beschützer der Menschen. Tony setzt großes Vertrauen in die rothaarige Pepper und befördert sie zum CEO seines milliardenschweren Stark-Imperiums. Bevor Pepper Potts ihre neue Position antreten kann, müsst ihr sie aber gleich in der ersten echten Mission aus einer abstürzenden Boeing 747 retten und eure Flug- und Kampffähigkeiten unter Beweis stellen.

Nicholas „Nick“ Joseph Fury dürfte euch bestimmt bestens bekannt sein, der Ex-Soldat mit der markanten Augenklappe ist der Direktor von S.H.I.E.L.D, einer internationalen Organisation zur Verteidigung gegen Feinde der Menschheit. An Bord der Oresteia, einem von Tony Stark gebauten fliegenden Flugzeugträger, trefft ihr auf den charismatischen Nick und helft ihm dabei den Helicarrier vor einem massiven Drohnenangriff zu beschützen.

Arthur Park wurde in Südkorea geboren und arbeitete an einer neuen Lasertechnologie. Als er Tony Stark seine bahnbrechenden Arbeiten vorlegte, lehnte dieser aber eine Partnerschaft ab. Das hat Park aus der Bahn geworfen und er wurde zum Superschurken Living Laser, der über Flugfähigkeiten verfügt und mit seinen Laserstrahlen sogar Iron Man in arge Bedrängnis bringt. Es heißt, Park sei in einem Kampf wegen einer fehlerhaften Ausrüstung umgekommen. Er taucht aber plötzlich in Shanghai auf und fordert Iron Man heraus. Macht euch schon mal auf einen harten Bosskampf gefasst.

Die mysteriöse Cyber-Terroristin Ghost attackiert Einrichtungen von Stark Enterprises und S.H.I.E.L.D. auf der ganzen Welt und nutzt dabei ihre Hacker-Fähigkeiten sowie von Tony entwickelte High-Tech-Waffen, wie Kampfdrohnen und Schwebepanzer. Wer hinter der Maske der geisterhaften Gestalt steckt, und warum sie Starks Imperium zu Fall bringen will, ist erst einmal nicht bekannt und das dunkle Geheimnis von Ghost wird erst zum Schluss gelüftet. Lasst euch überraschen.