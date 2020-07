Schnäppchen KW 30/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne PS4 iOS Android

Rechtzeitig zum Wochenende präsentieren wir euch wie üblich eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche den Dungeon Crawler Next Up Hero und das Story-Adventure Tacoma. Noch bis zum 27. Juli könnt ihr euch eine kostenlose siebentägige Trial von Ubisofts Abo-Service Uplay+ sichern, womit ihr Zugriff auf über 100 Spiele wie Anno 1800, Far Cry 5, The Division 2 oder Assassin's Creed Odyssey habt.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem For Honor und Civilization 6).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Distraint : iOS

: iOS Message Quest : Android

: Android NeoDefense : iOS

: iOS Super Mega Space Game: Android

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.