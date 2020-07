Watch Dogs Legion: Widerstand-Trailer beleuchtet Story-Hintergründe

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Watch Dogs Legion ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat im Zuge des gestrigen Xbox-Games-Showcase-Events einen neuen Trailer zu Watch Dogs Legion (in der Preview) veröffentlicht. Dieser zeigt zwar keine echten Gameplay-Szenen, liefert aber etwas Kontext zu den Geschehnissen in der Spielwelt. Ihr erfahrt, dass London fest in der Hand von Opportunisten ist, nachdem die britische Hauptstadt von einer Serie von Anschlägen heimgesucht wurde. Konkret handelt es sich um die private Sicherheitsfirma Albion, deren Vertrag mit der Regierung auf unbefristete Zeit verlängert wurde, und diverse Gruppierungen aus dem organisierten Verbrechen, die beispielsweise mit Organhandel ihr Geld machen.

Natürlich sind diese inoffiziellen Herrscher von London ein Dorn im Auge aller freiheitsliebenden Bürger. Also muss einmal mehr die Hacker-Organisation DeadSec ran, die sich nur zu einer riesigen Widerstandsbewegung ausweitet. Daher auch der große Twist von Watch Dogs Legion, dass ihr alle Charaktere in der Spielwelt rekrutieren könnt. Ob Hacker, Geheimagent, Kämpfer oder Idioten (wir zitieren hier nur den Trailer!), prinzipiell könnt ihr jede Person in euer maximal 40 Personen starkes Team aufnehmen. Den Trailer findet ihr eingebunden unterhalb dieser Zeilen.

Je nachdem, welchen Charakter ihr für eure Truppe engagiert, stehen euch natürlich auch unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten zu Wahl. Ein Bauarbeiter kann sich beispielsweise auf einer Frachtdrohne auf dem Luftweg nähern, der MI6-Agent hingegen hat eine Uhr, die Waffen blockiert und ein Auto, dass Raketen abfeuern kann. Hacker hingegen machen sich Spinnendrohnen zu Nutze und Faustkämpfer hauen einfach feste drauf. Alle Möglichkeiten von Watch Dogs Legion könnt ihr ab dem 29. Oktober 2020 erforschen. An diesem Termin wird der Titel für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Ein Release auf Xbox Series X und PS5 ist geplant, Termine für die Next-Gen-Versionen gibt es aber noch nicht.