PM: 10 Jahre PlayStation Plus – Die beliebtesten Spiele (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Was für eine Dekade! Was für Spiele! Die vergangenen 10 Jahre waren reich an Action und Abenteuer, besonders für PlayStation-Fans. Denn mit dem damals gegründeten PS Plus wurde Spielern auf der ganzen Welt nicht nur Online-Gaming vom Feinsten ermöglicht, sondern mit monatlichen Gratis-Games noch dazu das Leben versüßt.

Packende Arenaduelle, schweißtreibende Shootouts, bewegende Geschichten – das und vieles mehr brachte das vergangene Jahrzehnt PlayStation Plus. Unter all den Hits und versteckten Perlen kamen die folgenden Titel am besten bei den Spielern an. Ein kurzer Überblick.

Der Überraschungshit von Psyonix eroberte 2015 die Gaming-Welt im Sturm. Schließlich ist das Spielprinzip “befördere einen großen Ball mit Hilfe von Autos ins gegnerische Tor” überraschend eingängig und süchtig machend zugleich. Mittlerweile ist der Titel auch im eSports-Bereich richtig groß und aus der Spiellandschaft nicht mehr wegzudenken. Zudem ist Rocket League auf jeder Party ein willkommener Gast.

Holt euch Rocket League im PlayStation Store.

Ein Meisterwerk, das durch die Remastered-Version endlich ein zeitgemäßes Gewand erhielt – dank einer Online-Petition der Community, die nach CoD: Modern Warfare Remastered verlangte. Publisher Activision beauftragte die namhaften Experten von Raven Software, die zusammen mit dem ebenso etablierten und ursprünglichen Entwicklerteam Infinity Ward dem Ego-Shooter neues Leben einhauchten. Während der spielerische Kern unangetastet blieb, kam neben erheblichen grafischen Verbesserungen auch viel neuer Content hinzu.

Holt euch Call of Duty: Modern Warfare Remastered im PlayStation Store.

Agent Rodriguez ist zum dritten Mal nicht zu stoppen! Schließlich soll ein skrupelloser Diktator auf einer fiktiven Insel gestürzt werden. Dabei geht der Held in diesem Open-World-Abenteuer alles andere als zimperlich vor: Der Zweck heiligt die Mittel, deshalb wird das Mittelmeer-Idyll mit Kanonen und Raketen traktiert, als ob es keinen Morgen gäbe. Neben bekannten Gimmicks wie Greifhaken oder Fallschirm steht dem Protagonisten nun auch ein Wingsuit zur Verfügung; auch ausgedehnte Tauchtouren sind möglich. Just Cause 3 ist ideal für all jene, die mal so richtig die Sau rauslassen wollen. Und hey: Ihr seid der Gute!

Holt euch Just Cause 3 im PlayStation Store.

Dieses Fighting Game ist nicht nur für eingefleischte Comic-Fans zu Release eine Offenbarung gewesen. Schließlich wurden zahlreiche DC-Superhelden (und -Schurken) so gekonnt in Szene gesetzt, sodass die Spezialisten der NetherRealm Studios (Mortal Kombat) ein ganzes Genre in Aufruhr versetzte. Ihre Expertise aus früheren Titeln half, Injustice: Götter unter uns mit einer glaubwürdigen, mitreißenden Geschichte und Gameplay der Extraklasse auszustatten.

Holt euch Injustice: Götter unter uns im PlayStation Store.

Im Laufe der Jahre gab es einige gute Basketball-Simulationen. Doch bald stellte sich heraus, wie die beste von ihnen heißt: die NBA2K-Reihe. Mit NBA 2K16 lieferten Visual Concepts und 2K Sports jedoch nicht nur eine grandiose Videospiel-Umsetzung für alle Basketball-Fans ab, sondern konnten mit Spike Lee einen renommierten Hollywood-Regisseur (und mittlerweile Oscar-Preisträger) für ihren MyCareer-Modus gewinnen. Top!

Ursprünglich für PS3 PS Vita erschienen, kam mit Dead Nation: Apocalypse Edition eine generalüberholte Version für PlayStation 4 heraus. Einmal mehr schloss man sich im Abenteuer von Housemarque mit anderen Spielern zusammen, um sich in diesem atmosphärisch dichten Top-Down-Shooter gegen Horden von Untoten zu erwehren. Zahlreiche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und sogar die Umgebung selbst wurde genutzt, um auch dem letzten Zombie den Garaus zu machen. Das übergeordnete Ziel: das eigene Land infektionsfrei zu bekommen.

Holt euch Dead Nation: Apocalypse Edition im PlayStation Store.

Kaum eine andere Franchise wird so mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht wie Call of Duty. Doch einmal mehr gingen die Entwickler von Treyarch bei Black Ops andere Wege. Genauer gesagt versetzten sie das Geschehen von Call of Duty: Black Ops III ins dystopisch geprägte Jahr 2065. Da nun die Robotik eine große Rolle spielt und bereits Supersoldaten entwickelt wurden, geht die Angst vor einer möglichen Herrschaft der Roboter um. Ironie: Ihr spielt einen Black-Ops-Soldaten, dem nach einem schweren Unfall künstliche Gliedmaßen sowie ein Computerchip im Gehirn implementiert wurde, um besondere Fähigkeiten im Gefecht abzurufen.

Holt euch Call of Duty: Black Ops III im PlayStation Store.

Als einer der Hüter, Beschützer der letzten Bastion der Menschheit, setzt ihr das “Licht” ein, um die Erde gegen zahlreiche außerirdische Lebensformen zu verteidigen. Doch jene Macht des Protagonisten schwindet, als ein übermächtiger Feind auf der Bildfläche erscheint. Daraus entspinnt sich eine wendungsreiche Geschichte, welche die packenden Ego-Shooter-Auseinandersetzungen zu einem größeren Ganzen formen. Ein berauschendes Mittendrin-Gefühl und die von Entwickler Bungie bewährten Gameplay-Tugenden machen Destiny 2 dann endgültig verdient zu einem modernen Klassiker.

Holt euch Destiny 2 im PlayStation Store.

Mit dieser Franchise setzte sich Kult-Entwickler Hideo Kojima (Konami) selbst ein Denkmal. Und mit Metal Gear Solid V: Ground Zeroes wurde nicht nur ein unfassbar bewegender Prolog zum später erscheinenden Phantom Pain erzählt, sondern endlich auch Gameplay vom Feinsten geboten. Nie zuvor erlebten Fans so viel spielerischen Feinschliff wie in diesem herausragenden Stealth-Action-Abenteuer, dessen Inhalt einem noch lange nach dem Abspann im Kopf herumgeisterte.

Holt euch Metal Gear Solid V: Ground Zeroes im PlayStation Store.

In der fiktiven US-amerikanischen Stadt New Bordeaux (angelehnt an New Orleans) geht es im Jahre 1968 heiß her. Schließlich sind der Antiheld von Mafia III auf Rache – und das passiert hier ganz in der Tradition des berühmten Genre-Primus GTA. Doch Hangar 13 und 2K Games verliehen dem Action-Adventure ausreichend Eigenständigkeit und lieferten eine Geschichte, die mit zahlreichen denkwürdigen Charakteren überzeugte. Da ist es beinahe schade, dass die meisten davon eure Vendetta nicht überlebten.

Holt euch Mafia III im PlayStation Store.