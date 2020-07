Xbox Games Showcase: Alle Trailer im Überblick // 60-Min.-Zusammenschnitt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 23. Juli veranstaltete Microsoft den Xbox Games Showcase, in dessen Verlauf nicht nur zahlreiche Informationen zu bestehenden, sondern auch zu neuen Spielen bekanntgegeben wurden. In unserer zeitnah veröffentlichten Übersicht informieren wir euch zu den meisten der vorgestellten Titel.

Da inzwischen zusätzlich mehrere eigenständige News verfasst worden sind, in denen wir auf weitere Details eingehen, sowie zu jedem Spiel ein entsprechender Trailer zur Verfügung steht, fassen wir in der nachfolgenden Aufzählung alle Inhalte zuammen. Neben der Verlinkung der Steckbriefe – mit Dank an unsere Archivare – führen wir zur schnelle(re)n Orientierung das Untergenre auf. Die News-Verlinkungen verweisen naturgemäß auf interne Seiten, alle anderen führen zu YouTube. Lasst es und wissen, falls wir etwas vergessen haben. News, die nach der Veröffentlichung dieser Liste erscheinen, werden nachgetragen.

Den Angaben von Microsoft zufolge wurden während des Events „zehn Weltpremieren und 22 Exklusiv-Titel“ vorgestellt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass mit der Veröffentlichung der Xbox Series X „insgesamt über 100 Titel für die neue Konsolen-Generation“ zur Verfügung stehen. Nicht uninteressant dürfte für manche von euch außerdem sein, dass das präsentierte Spieleangebot „ab dem jeweiligen Release-Tag auch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird“.

Möchtet ihr euch alle Videos am Stück anschauen, sei euch die knapp einstündige, offizielle Zusammenfassung empfohlen, die auch in 4K zur Verfügung steht.