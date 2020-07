State of Decay 3 angekündigt // Trailer

PC Xbox X

Microsoft hat im Rahmen des Xbox Games Showcase mit State of Decay 3 den dritten Teil der Open-World-Zombie-Survival-Reihe von Undead Labs angekündigt. Nach dem 2013 ursprünglich exklusiv auf der Xbox 360 erschienenen ersten Teil folgte 2018 der Nachfolger State of Decay 2 für Xbox One und PC. Darin durchsucht ihr – auf Wunsch auch kooperativ – mit eurem Charakter die Zombie-überlaufene Postapokalypse nach Ressourcen und baut damit eure Heimatbasis immer weiter aus, um Zuflucht für weitere spielbare Überlebende zu schaffen. Der stimmungsvolle Ankündigungstrailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, zeigt eine weibliche Überlebende, die in einer tiefen Winterlandschaft mit ihrer Armbrust auf der Jagd ist und dabei auf einen zombifizierten Hirsch trifft.

State of Decay 3 erscheint für Xbox Series X sowie PC und ist Teil des Xbox Game Pass. Das Spiel befindet sich laut Undead Labs mitten in der Entwicklung, zu einem Erscheinungstermin gibt es noch keine Aussagen.