Zankstelle Vol. 50: Aus des Imperators Wohnzimmer

Meine sehr verehrten Gäste, Freunde, Familie. Und natürlich: Liebe Zankstelle!

Schön, dass unsere kleine Gemeinschaft wieder einmal zusammen gekommen ist. Umso schöner, da Ihr mich gebeten habt, die Festrede zu Eurem kleinen Jubiläum zu halten. Es hätte - das kann ich in aller Bescheidenheit sagen - keinen Würdigeren treffen können. Wir sind ja nun doch schon eine Weile zusammen und haben so einiges miteinander erlebt. Da fällt mir zum Beispiel ganz spontan diese Geschichte ein, die damals auf der GG-Weihnachtsfeier mit Jörg Langer und dieser großen Batman-Figur passiert ist. Vielleicht habt Ihr damals nicht alle mitbekommen, dass... äh. Meine Begleitung gibt mir gerade ein unauffällig hektisches geheimes Handzeichen, dass ich mich um Kopf und Kragen und eventuell die GG-Mitgliedschaft rede. Dann erzähle ich die Geschichte eben nachher in kleiner Runde an der Bar. Zurück zur Rede:

50? Was, jetzt schon? Das fragte sich schon der große deutsche Barde Reinhard Mey, als er die gleiche Marke passierte, die auch Ihr großartigen Menschen - ach, was sage ich: Podcaster - jetzt erreicht habt. 50 Folgen der Zankstelle. Das ist schon eine erkleckerliche Anzahl. Wobei Ihr kleinen Racker Euch natürlich ein wenig jünger macht, als Ihr mit all den Sonder- und Doppelfolgen tatsächlich seid. Aber sei's drum. Euer Geheimnis ist bei mir sicher.

Wie sehr Ihr Euch in diesen wenigen Jahren doch verändert habt! Da wird mir schon ein wenig warm ums Herz: Die knackenden Mikrophon-Geräusche der knackigen Jungs wichen im Laufe der Zeit soft schmeichelnden Stimmen der besser gepolsterten Männer. Folgen voller Abschweifungen wurden ersetzt durch Folgen voller Abschweifungen. Und wenn dazwischen eine Folge etwas kompakter und strukturierter wirkte, so kann ich an dieser Stelle natürlich nur Shakespeare zitieren:

If we shadows have offended,

Think but this, and all is mended,

That you have but slumber'd here

While these visions did appear.

Aber, um direkt mit einem weiteren Zitat anzugeben, wie sagte schon Helmut Schmidt:

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.

Ein Glück für uns, dass Ihr in Eurer Jubel-Folge wieder dem ursprünglichen Konzept des Konzeptlosen anhängt und von Pontius nach Pilatus durch die Zankstellen-Geschichte springt wie die jungen Rehe, die Ihr nun einmal nicht mehr seid. Aber bevor ich hier zu sentimental werde und über die Bürde des Alters spreche, komme ich lieber zum Ende. Mein Bier wird nämlich auch langsam warm. Im Gegensatz zu meinem Hintern, der sich wieder auf seinen Sitz fallen lassen möchte. So lasst uns nun also die Gläser erheben auf diese großartigen jungen Gentlemen: ein Hoch auf Hendrik, John, Jan, Christoph, Dennis, Jonas, Jürgen und in memoriam Sebastian.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Und für ganz besonders besondere Hörer gibt es natürlich wieder den sieben Tage lang gültigen Link bei WeTransfer.