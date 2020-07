The Medium: Neuer Trailer & weitere Infos zum Psycho-Horrorspiel

PC Xbox X

„The Medium ist ein psychologisches Horrorspiel mit einem noch nie dagewesenen und offiziell patentierten Dual-Reality-Gameplay, das sich über zwei Welten erstreckt und gleichzeitig angezeigt wird.“ – Mit dieser Marketingaussage bewirbt das Entwicklerstudio Bloober Team seinen kommenden Titel, für den im Rahmen des Xbox Games Showcase ein neuer Trailer präsentiert wurde. Erscheinen wird das Spiel für PC (Steam-Produktseite) und die Xbox Series X (Xbox-Produktseite) voraussichtlich zum Ende dieses Jahres.

Offiziell angekündigt wurde The Medium im Mai dieses Jahres, inzwischen wurden weitere Informationen veröffentlicht. Bekannt war bereits zuvor, dass ein verlassenes Hotel den Schauplatz des Spieles darstellt, durch den ihr euch wiederum in der Third-Person-Sicht bewegt. Im Zusammenhang mit dem eingangs erwähnten „patentierten Dual-Reality-Gameplay“ heißt es zum Beispiel:

Reise zwischen den Realitäten oder erforsche sie beide gleichzeitig. Nutze außerkörperliche Erfahrungen, um Orte zu erforschen, an die dein Selbst in der realen Welt nicht gelangen kann. Erschaffe Energieschilde und gib mächtige Geistesschläge ab, um die Geisterwelt und ihre jenseitigen Gefahren zu überleben. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.

Bieten soll euch The Medium eine „reife und moralisch zwiespältige Geschichte“, in der alles „eine andere Seite hat“. Bezogen auf die Geisterwelt soll euch „ein finsteres Spiegelbild unserer Realität“ erwarten. Inspiriert von den Werken des polnischen dystopisch-surrealistischen Künstlers Zdzisław Beksiński – siehe Link in den Quellen – preisen die Entwickler diesen Ort als „düster und beunruhigend“ an und an dem sich „böse Triebe und abscheuliche Geheimnisse manifestieren und Gestalt annehmen können“.

Zur beklemmenden Atmosphäre beitragen soll auch der „duale“ Soundtrack, der von Akira Yamaoka (Silent Hill-Reihe) und Arkadiusz Reikowski (Mitarbeit an Blair Witch, Layers of Fear und Observer) realisiert worden ist. Im Verlauf des nachfolgenden, etwa zweieinhalb Minuten langen Videos könnt ihr euch erste Eindrücke vom Beschriebenen machen.