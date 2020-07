Warhammer 40.000 - Darktide: Infos zur Koop-First-Person-Action // Trailer

PC Xbox X

In unserer Übersicht zum Xbox Games Showcase kurz angerissen, stellen wir euch nachfolgend einige Merkmale des kommenden Warhammer 40.000 - Darktide vor. Wie es dessen Bezeichnung unmissverständlich deutlich macht, verschlägt es euch in dem Titel in das Warhammer 40.000-Universum beziehungsweise in die Makropolstadt Tertium. Mit bis zu vier Spielern stellt ihr euch in „brutalen Nahkämpfen“ der „überwältigenden Flut der Finsternis“ entgegen – selbstredend müsst ihr eure Widersacher beseitigen, „bevor die Stadt im Chaos versinkt“.

Außerdem arbeitet das Studio Fatshark – das auch für die Warhammer - Vermintide-Reihe verantwortlich ist – daran, den Fernkampf auf „das gleiche Niveau wie den Nahkampf zu heben“. Auf diese Weise sollen sich die Scharmützel abwechslungsreich gestalten, da ihr zum Beispiel verschiedene Stile einsetzen könnt. Die Entwickler weisen darauf hin, dass ihr Warhammer 40.000 - Darktide auch allein spielen könnt, das kooperative Gameplay stellt jedoch eines der Hauptmerkmale dar. Oder in den Worten des Studios:

Gemeinsam mit deinen Freunden hast du die besten Chancen gegen die unerbittlichen Horden des Grauens.

Erwähnt wird in der Ankündigung auch, dass der Titel „die tollsten Möglichkeiten fürs gemeinsame Spielen“ bietet – was sich genau hinter dieser Aussage verbirgt, bleibt unklar. Das abschließende Teaser-Video zum im Laufe des kommenden Jahres erscheinenden Warhammer 40.000 - Darktide zeigt kein Gameplay, sondern nur eine kurze CGI-Szene. Veröffentlicht wird der Titel sowohl für Xbox Series X als auch für PC via Steam.