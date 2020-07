PM: Tell Me Why: Erstes Kapitel erscheint am 27. August – jetzt vorbestellen (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

Wenn Du den Xbox Games Showcase am 23. Juli gesehen hast, warst Du einer der Ersten, die den brandneuen Trailer zu Tell Me Why, dem neusten narrativen Abenteuer von DONTNOD Entertainment und den Xbox Game Studios, zu Gesicht bekommen haben. Und dieser spannende Trailer hat es bereits verraten – das erste Kapitel von Tell Me Why erscheint am 27. August auf Xbox One und Windows 10 PC. Vorbestellungen und Vorinstallationen sind aber bereits vorher möglich! Als Nutzer des Xbox Game Pass für Konsole oder PC erlebst Du die mitreißende Story ebenfalls pünktlich zum Release.

Tell Me Why beschreibt die Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler Ronan, die sich zehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal wiedersehen. Als die zwei in ihr Elternhaus im ländlichen Alaska zurückkehren, wird ihnen plötzlich klar, dass ihre gemeinsame Vergangenheit nicht ganz dem entspricht, wie sie sie bis dahin in Erinnerung hatten.

Der Trailer des Xbox Games Showcase gibt jedoch noch mehr neue Informationen über Tyler und Alyson preis. Darunter, dass die Zwillinge mit dem Tod ihrer Mutter Mary-Ann und all den dazugehörigen prägenden, schmerzhaften Erinnerungen abschließen wollen.

[screenshot of the Ronan twins]

Diese Erinnerungen sind nicht nur ein bedeutender Teil von Tylers und Alysons Reise – sie sind gleichzeitig eine wichtige Spielmechanik. Du nutzt die übernatürliche Bindung der Zwillinge als eine von vielen Möglichkeiten, um mehr über die verstörenden Ereignisse rund um den Tod ihrer Mutter herauszufinden. Du hast es als Spieler selbst in der Hand: Je nachdem wie Du entscheidest, beeinflusst Du die Beziehung von Tyler und Alyson positiv oder negativ. Gleichzeitig stellen Dich zwiespältige Dialoge und dramatische Aktionen auf die Probe – sie verändern den Spielverlauf ebenso.

Auf dem Weg in ihre alte Heimat bekommen die Zwillinge Hilfe von bislang gänzlich unbekannten Charakteren – sicher hast Du sie im Trailer schon entdeckt. Doch nicht jeder von ihnen führt Gutes im Schilde. Der Trailer eröffnet sogar einen flüchtigen Blick auf den vielleicht größten Widersacher der Ronan-Zwillinge …

[screenshot of the Mad Hunter]

In Tell Me Why erlebst Du packendes Storytelling auf höchstem Niveau. DONTNOD Entertainment und die Xbox Game Studios haben extrem viel Energie in die Recherche gesteckt und eng mit Experten zu Kultur, psychischer Gesundheit und Geschlechterfragen zusammengearbeitet, so dass Du in ein möglichst repräsentatives Spielerlebnis mit realitätsgetreuen Identitäten eintauchst.

Ab dem 27. August erscheinen die drei Kapitel von Tell Me Why im Wochenrhytmus – es ist also bald soweit! Die je einwöchige Pause zwischen den Veröffentlichungen sorgen bewusst für zeitliche Zwischenräume, in denen Du Deine Erfahrungen mit der Community austauschst, Theorien über den weiteren Handlungsverlauf diskutierst und möglicherweise sogar alternative Handlungsverläufe der Geschichte entdeckst.

Bestelle bereits jetzt vor und verkürze Dir die Wartezeit auf das erste Kapitel! Auf der Website findest Du außerdem noch mehr Informationen über die Ronan-Zwillinge.

Tell Me Why wird auf Xbox One, Windows 10 PC und Steam verfügbar sein. Außerdem ist das Spiel bereits ab dem ersten Tag auch Teil des Xbox Game Pass für Konsole und PC. Alle weiteren News und Details zu den im Xbox Games Showcase vorgestellten Titeln findest Du hier auf Xbox Wire DACH.