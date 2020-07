PM: Xbox Games Showcase: Xbox präsentiert zehn Weltpremieren, 22 Exklusiv-Titel und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Für unsere Vision von der Zukunft der Gaming-Ära gilt vor allem eines: Du als Spieler stehst im Mittelpunkt jeglicher Entwicklungen. Konkret geht es dabei um die Kreation immersiver Erlebnisse speziell für Dich, sprich: die Entwicklung unvergesslicher Spiele, in denen Du gemeinsam mit Deinen Freunden faszinierende Charaktere und mitreißende Geschichten entdeckst. Der heutige Xbox Games Showcase bietet spannende Einblicke in das größte und kreativste Spieleangebot in der Geschichte der Konsolen, das ab dem jeweiligen Release-Tag auch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird – angeführt von Halo Infinite.

Halo Infinite ist das größte und ambitionierteste Halo aller Zeiten. Ein Blick in das atemberaubende Gameplay der Kampagne bietet einen ersten Vorgeschmack auf das, was Du mit Release auf Xbox Series X erlebst. Von ausgedehnten neuen Welten in Everwild, Avowed und Fable bis hin zu beispiellosem Realismus in Forza Motorsport tauchst Du in einige bekannte Universen ein und erhältst einen ersten Einblick in Welten, die Du bisher noch nie betreten hast.

Partnerschaft mit Bungie und weiteren Entwicklerstudios

Die Unterstützung der Partner-Studios von Xbox war noch nie so stark und kreativ wie heute. Mit Weltpremieren von S.T.A.L.K.E.R. 2, Warhammer 40,000: Darktide und vielen anderen, die exklusiv auf Xbox veröffentlicht werden, bekommst Du einen ersten Eindruck dieser Kreativität. Hinzu kommt die Ankündigung einer Partnerschaft zwischen Xbox und Bungie, in deren Rahmen Destiny 2 im Herbst dieses Jahres in den Xbox Game Pass aufgenommen wird – inklusive Zugang zu früheren Erweiterungen und dem kommenden Destiny 2: Beyond Light ohne zusätzliche Kosten. Überdies bietet Destiny 2 auch Optimiert für Xbox Series X mit 4K-Auflösung und 60fps.

Bungie ist nur einer von vielen Entwicklern, die ihre Titel dem Xbox Game Pass zu Verfügung stellen. Tatsächlich spielen Mitglieder des Xbox Game Pass jedes vorgestellte Spiel aus diesem Xbox Games Showcase als Teil ihrer Mitgliedschaft kostenlos, sobald es veröffentlicht wird.

Erfahre alles über die kommenden Titel und brandheißen News, die im heutigen Xbox Games Showcase enthüllt wurden. Dazu gehören zehn Weltpremieren, 22 Spiele, die exklusiv für den Start auf Xbox entwickelt werden, Projekte von neun unserer 15 Xbox Game Studios und einigen unserer Partner. Jedes der vorgestellten Spiele nutzt zudem die Vorteile der weltweit leistungsstärksten Konsole, Xbox Series X, und bietet beispiellose Leistung, Präzision und Immersion.

Mit Release von Xbox Series X werden insgesamt über 100 Titel für die neue Konsolen-Generation verfügbar sein. Weitere Neuigkeiten und Details über zu den kommenden Titeln erfährst Du schon bald.

Im heutigen Xbox Games Showcase enthüllt wurden:

Xbox Games Showcase: Weltpremieren

Egal ob Spiele brandneu sind oder bereits seit geraumer Zeit zu Deinen Favoriten zählen – sie alle kommen auf Xbox Series X besonders gut zur Geltung. Viele Deiner liebgewonnenen Spiele erscheinen noch einmal optimiert für Xbox Series X. Und wie alle Spiele der Xbox Game Studios erscheinen sie direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass und unterstützen Smart Delivery.

Durch die heute vorgestellten Spiele wächst die Liste an Titeln, die speziell dafür entwickelt wurden und die Vorteile der leistungsstärksten Konsole der Welt voll auszuschöpfen. Im Folgenden erfährst Du mehr zu den angekündigten Spielen, von denen die meisten Smart Delivery (*) unterstützen. So spielst Du beim Wechsel von Xbox One auf Xbox Series X Deine Games immer in der bestmöglichen Variante.

ID@Xbox ist stolz darauf, atemberaubende Spiele von talentierten und unabhängigen Entwicklern eine Plattform zu bieten. Zusätzlich zu den Neuigkeiten von unseren ID-Programmpartnern wie Warhammer 40,000: Darktide, Tetris Effect: Connected, The Gunk und vielen anderen, konnten wir auch einen Zusammenschnitt mit 15 ID@Xbox-Spielen wie 12 Minutes von Annapurna Interactive, The Ascent von Curve Digital und Sable von Raw Fury /Shedworks zeigen. All diese Titel erscheinen zuerst auf Xbox Series X. In diesem Artikel findest Du alle Details zu den ID@Xbox Games.

Wir hoffen, der Xbox Games Showcase hat Dich mit freudiger Erwartung auf die Titel erfüllt, die in Zukunft für Xbox Series X erscheinen werden. Jedes der hier vorgestellten Spiele überzeugt mit lebendigen Grafiken, leistungsstarker Performance, Präzision und beispiellos immersiven Welten – alles nur mit dem Ziel, Dir dem Spieler ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Viele weitere News und spannende Details zu den Spielen werden in den kommenden Wochen und Monaten folgen, schau also regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.