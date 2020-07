PM: Yuji Naka lädt euch ein in die wundersame Welt von BALAN WONDERWORLD (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

euch endlich einen ersten Einblick in ein brandneues Spiel ermöglichen zu können, an dem wir schon lange arbeiten. Vielleicht kennt ihr mich als Schöpfer von Sonic the Hedgehog, aber heute bin ich hier, um euch etwas über mein neuestes Projekt zu erzählen: BALAN WONDERWORLD.

Unser neues Action-Jump‘n Run ist in der geheimnisvollen Welt der menschlichen Herzen, Wonderworld, angesiedelt. Das Herz eines jeden Menschen ist geprägt von einer Mischung aus positiven Emotionen, wie Glück und Freude, und negativen Emotionen, wie Ängsten und Sorgen. Wenn das Gleichgewicht zwischen den positiven und den negativen Emotionen gestört wird, öffnet sich das Tor zu Wonderworld.

Die Hauptcharaktere sind Leo und Emma. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Freund hat Leo beschlossen, niemanden mehr an sich heranzulassen. Emma hingegen ist von Menschen umgeben, die ihr ohne Ende schmeicheln, doch sie macht sich Gedanken darüber, was diese Menschen wohl hinter ihrem Rücken über sie sagen. Gemeinsam mit ihren Sorgen werden beide von einem rätselhaften Dirigenten namens Balan nach Wonderworld geführt. Sie müssen das verlorene Gleichgewicht in den Herzen der Bewohner von Wonderworld wiederherstellen und herausfinden, was für sie selbst wichtig ist.

„Aber wie sieht da das Gameplay aus?“, höre ich euch schon fragen. Das Spiel umfasst natürlich alle Gameplay-Elemente, die man von einem Jump ’n Run erwartet: Hindernisse, die Geschick und Können erfordern, und jede Menge Rätsel!

Und um diese Hindernisse zu überwinden, benötigt ihr etwas, das in keiner Show fehlen darf – ein Kostüm!

Im Spiel bieten wir euch eine riesige Auswahl von mehr als 80 verschiedenen Kostümen für Leo und Emma. Diese Kostüme verändern nicht nur das Aussehen der Protagonisten, sondern verleihen ihnen auch besondere Kräfte!

Leo und Emma erhalten ihre Outfits in der Welt von Wonderworld. Jedes einzigartige Kostüm ermöglicht es ihnen, von fantastischen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Sie können ihre Feinde verprügeln, durch die Luft laufen, die Zeit anhalten oder verschiedene Gegenstände manipulieren… die Möglichkeiten sind wirklich endlos!

Jedes der zwölf Kapitel stellt das Innenleben eines Menschen dar, der in negativen Emotionen gefangen ist, und ihr könnt in jedem Kapitel verschiedene Kostüme erwerben. Auf eurer Reise durch die einzelnen Kapitel müsst ihr alle Kostüme verwenden, um das Herz des leidenden Bewohners zu befreien, der sich in den furchteinflößenden Endgegner der Welt verwandelt hat.

Werft einen Blick auf unseren neuen Trailer, um mehr über die Action und Wonderworld zu erfahren.

BALAN WONDERWORLD wird von einem Team aus fantastischen und engagierten Entwicklern unserer brandneuen Action-Gaming-Marke bei Square Enix, BALAN COMPANY, entwickelt.

BALAN COMPANY besteht neben meiner Wenigkeit aus Videospielentwicklern, Grafikern, Komponisten und mehr, die sich zusammengetan haben, um ein Jump ’n Run mit bewegender Geschichte zu schaffen.

Es ist mir eine große Ehre, in diesem Team den legendären Charakterdesigner Naoto Ohshima, mit dem ich in den 1990er Jahren an Sonic the Hedgehog gearbeitet habe, begrüßen zu dürfen. Seit unserer letzten Zusammenarbeit sind mehr als 20 Jahre vergangen. Ich freue mich sehr, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und gemeinsam eine Wonderworld voller neuer Charaktere zu erschaffen!

Oshimas Stil zeigt sich nicht nur in den Charakterdesigns, sondern auch in über 80 verschiedenen Kostümen für den Spieler, den Leveldekorationen und sogar den Designs der Endgegner!

BALAN WONDERWORLD wird im Frühjahr 2021 veröffentlicht und wird sowohl für PS5 als auch für PS4 erhältlich sein. Wer die PS4 Version erwirbt, kann außerdem kostenlos auf die PS5 Version upgraden. Wir haben so viel mehr, was wir euch noch zeigen und über das Spiel erzählen wollen, und können es kaum erwarten, euch in Kürze noch weitere Details zu enthüllen.

Folgt uns einfach in den sozialen Medien, um die neuesten Updates zu erhalten. Wir sehen uns dann, wenn die Show in Wonderworld beginnt!