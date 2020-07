PM: Destiny 2 erscheint für Xbox Series X und im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sie kommen so regelmäßig wie der Wechsel der Jahreszeiten: die großen und umfassenden Updates für Destiny 2. In Anlehnung an Erweiterungen wie Destiny 2: Festung der Schatten und Destiny 2: Forsaken erscheint am 10. November Destiny 2: Jenseits des Lichts. Wie im Xbox Games Showcase am 23. Juli bereits angekündigt, haben durch die Integration der Spielereihe in den Xbox Game Pass neue passionierte Gamer die Chance, sich der Community anzuschließen. Als Teil der Community der zehn Millionen Game Pass-Abonnenten weltweit, erhältst Du ab September Zugang zu allen aktuellen Erweiterungen von Destiny 2. Und wenn die Standard Edition von Destiny 2: Jenseits des Lichts auf den Markt kommt, erhältst Du natürlich auch diese direkt dazu!

Zusätzlich zu Goodies wie neuen Waffen, verbesserten Ausrüstungen und fesselnden Quests bringt Destiny 2: Jenseits des Lichts mit dem eisigen Jupitermond Europa auch eine neue Welt, die neue Unterklasse der Stasis – bereits bekannt aus dem ersten Destiny – und den neuen Schlachtzug Deep Stone Crypt mit sich.

Als Abonnent des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du Destiny 2 jederzeit über die Cloud, ohne es vorher herunterzuladen. Wenn der TV also schon in Benutzung ist, wechsle einfach auf Dein Smartphone oder Tablet und stelle Dich dank Project xCloud den täglichen Herausforderungen von Destiny 2 auf einem alternativen Device.

Destiny 2 steht außerdem auf der Liste der Titel, die optimiert für Xbox Series X erscheinen. Bei einer Auflösung von 4K mit 60fps entsteht selbst für langjährige Fans der Reihe ein völlig neues Spielerlebnis. Darüber hinaus stellt Smart Delivery sicher, dass Du jederzeit die beste Version von Destiny 2 spielst – ganz gleich, auf welcher Konsole Du zockst.

Die Geschichte von Destiny 2 begann 2017 und die Entwickler können es kaum erwarten, der mystischen Saga ein neues Kapitel zu widmen. Behalte Xbox Wire DACH im Auge und erfahre mehr über Destiny 2: Jenseits des Lichts, Destiny 2 für Xbox Game Pass und Xbox Series X.