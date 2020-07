PM: Obsidian Entertainment stellt Pläne zu The Outer Worlds, Grounded und den neuen Titel Avowed vor (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Xbox Games Showcase war die optimale Bühne für Obsidian Entertainment. Wir hatten nicht nur die Chance, einen unserer zwei kommenden DLCs anzukündigen, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Private Division für The Outer Worlds entwickelt haben. Zusätzlich gab es außerdem noch einen neuen Trailer für Grounded, unser riesiges Abenteuer im Kleinformat. Das Game wird nächste Woche in der Xbox Game Preview, im Xbox Game Pass und Steam Early Access veröffentlicht. Und damit nicht genug: Wir durften ebenso Avowed ankündigen – ein neues episches Rollenspiel in der Fantasy-Welt Eora, das Du aus der Ego-Perspektive erlebst.

Den Anfang macht der The Outer Worlds DLC Peril on Gorgon, das den Wirkungsbereich der Halcyon-Kolonie noch weiter vergrößert. Der DLC liefert den eifrigen Halcylon-Mitarbeitern mehr von dem, was sie an dem düster humorvollen Universum so lieben. Mit der fortschreitenden Erschließung des Weltraums kommt ein brandneues Abenteuer, das Dich auf den Asteroiden Gorgon führt, wo es den mysteriösen Ursprung von Adrena-Time zu erforschen gilt. Während Deiner Schicht findest Du neue Waffen, die vom Vorstand bereits genehmigt wurden, Rüstungen, Schwachstellen und jede Menge unvorhergesehene Herausforderungen, die schon das ursprüngliche Spiel so spannend machten. Die Level-Obergrenze wird auf Stufe 33 angehoben. So hast Du noch mehr Möglichkeiten, Deinen Charakter mit neuen Stärken und Fähigkeiten auszustatten.

Peril on Gorgon wird ab dem 9. September 2020 für 14,99 Euro oder als Teil des Erweiterungspasses “The Outer Worlds Expansion Pass” erhältlich sein, mit dem bekommst Du sowohl Peril on Gorgon als auch Murder on Eridanos für ingesamt 24,99 Euro. Xbox Game Pass-Abonnenten sparen außerdem 10 Prozent bei den DLCs.

Weiter geht es mt Grounded, das am 28. Juli erscheinen wird: Auf die Größe einer Ameise geschrumpft, erkundest Du mit bis zu vier Freunden die seltsame Umgebung eines dunklen Hinterhofs – aber werdet dabei bloß nicht gefressen! Um den Hinterhof zu verlassen und damit zu überleben, sammelst und verbaust Du zufällig gefundene Gegenstände zu nützlichen Werkzeugen und Waffen. Sie sind nur alle so wahnsinnig groß und schwer! Der Eintritt in den Garten von Grounded kostet 29,99 Euro. Über die Xbox Game Preview im Xbox Game Pass und Steam Early Access tauchst Du auch schon früher in die Welt von Grounded ein.

Zu guter Letzt betritt Obsidian mit dem fantastisch hochwertigen Rollenspiel Avowed die zauberhafte und mysteriöse Fantasy-Welt von Eora. Bist Du bereit für das, was kommen wird? Keine Sorge, schon bald erfährst Du jede Menge spannende Details zu unserem Fantasy-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive.

Wir von Obsidian Entertainment haben uns dem verschrieben, was wir bereits seit 17 Jahren mit viel Herzblut tun: Wir erschaffen unglaubliche Welten für Dich, die Du auf Deine ganz eigene Art erlebst. Mit den Xbox Game Studios als Partner können wir es kaum erwarten, Dir noch mehr atemberaubende Welten zu bieten.