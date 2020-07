PM: Forza Motorsport erscheint auf Xbox Series X (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai 2020 jährte sich die Veröffentlichung des ersten Forza-Titels bereits zum 15. Mal. Forza Motorsport wurde aus der Leidenschaft des Entwicklerteams für schnelle Autos und fesselnde Videospiele heraus geboren. Über die Jahre hat sich rund um die Forza-Serie eine Community aufgebaut, deren Herz für Rennwagen, Kreativität und den ultimativen Wettbewerb schlagen – und genau diesen kriegen sie in Forza Motorsport!

Mit jedem neuen Teil des Franchises sind die Duelle packender und das Gameplay als Ganzes realistischer geworden. Damit es so weitergeht und Gamer auf der ganzen Welt noch tiefer in das Forza-Universum eintauchen, erscheint Forza Motorsport schon bald auf Xbox Series X. So kommst Du in den vollen Genuss von rasanten Geschwindigkeiten und leistungsstarker Performance. Turn 10 Studios kann es kaum erwarten, seine Fortschritte mit Dir zu teilen!

Das neue Forza Motorsport stellt eine Neuauflage der Serie dar und befindet sich aktuell noch in der frühen Entwicklung. Dabei werden sämtliche Elemente, die das Franchise in den vergangenen 15 Jahren ausgezeichnet haben, mit neuen Konzepten und einer hochmodernen Technologie kombiniert. Im neuen Forza Motorsport wird Raytracing Teil von ForzaTech. Du tauchst in eine dynamische und ineinander verknüpfte Welt ein, die 60fps in gestochen scharfer 4K-Bildqualität liefert. Egal ob reflektierende Karosserien, rote Bremslichter, die sich auf der regennassen Strecke spiegeln oder der Schattenwurf der Streckenbegrenzung – sämtliche Elemente sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Das neue Forza Motorsport wird von den Turn 10 Studios entwickelt und wird auf Xbox Series X, Windows 10 PC und im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um Forza Horizon 4 von Playground Games zu spielen. Optimiert für Xbox Series X erlebst Du eine noch originalgetreuere Grafik und leistungsstarke Performance, während Du das wunderschöne, historische Großbritannien erkundest und Hunderte der weltbesten Autos in nativem 4K-Ultra HD mit 60fps über die Straßen lenkst. Dank Quick Resume und drastisch verkürzten Ladezeiten sitzt Du schneller denn je am Steuer. Mit Smart Delivery ist das Update auf Xbox Series X ein kostenloser Download für alle Forza Horizon 4-Besitzer und Xbox Game Pass-Abonnenten.

Freue Dich auf viele weitere Infos zu der Zukunft des Forza-Franchises auf Xbox Series X in den kommenden Monaten hier auf Xbox Wire DACH. Halte Dich auf dem Laufenden, indem Du die offizielle Website besuchst und den Twitter-Kanälen von Forza Motosport und Forza Horizon folgst. Die Teams der Turn 10 Studios und Playground Games danken Dir für Deine Unterstützung – auf das nächste gemeinsame Abenteuer!