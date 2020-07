PM: FOR HONOR: DAS FREE WEEKEND STARTET HEUTE (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 23. Juli 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass For Honor ab heute bis zum 26. Juli auf PlayStation®4, die Xbox One Gerätefamilie einschließlich Xbox One X sowie bis zum 27. Juli auf Windows PC kostenlos spielbar ist. Während des Free Weekend erhalten Spieler Zugang zu der Standard Edition von For Honor, inklusive des Einzelspieler-Storymodus und den Mehrspieler-Modi mit 26 Helden und 30 Karten.

Ab heute kann For Honor kostenlos bis zum 27. Juli 22:00 Uhr auf Uplay, Steam, Epic Store und bis zum 26. Juli 9:00 Uhr auf PlayStation 4 und Xbox One heruntergeladen und gespielt* werden. Spieler, die nach dieser Zeit weiterkämpfen wollen, behalten beim Erwerb des Hauptspiels ihren Spielfortschritt sowie ihre Helden. Interessierte dürfen sich auf einen 80% Rabatt auf For Honor freuen, der auf Steam (bis 27. Juli), Uplay (bis 30. Juli), Xbox One (bis 3. August), Epic Store (bis 6. August) und PlayStation 4 (bis 19. August) zur Verfügung steht.

Zusätzlich führt For Honor den „Tyrannentest“ ein, der den beliebten Player vs AI-Spielmodus „Teste dein Metall“ neu aufsetzt und die dunkelsten Helden entfesselt.

Nach diesem Event folgt am 6. August ein großes Titel-Update. Dies führt den neuen Helden Kriegstreiber ein. Die Spieler können den neuen Helden entweder im First-Party-Store im Paket zusammen mit einem exklusiven Ornament, einer Elite-Montur und einem siebentägigen Champion-Status erwerben oder mit 15.000 Stahl ab dem 20. August freischalten.

Darüber hinaus wird For Honor das Kampferlebnis mit einem Update des Kampfsystems erweitern, um den Spielern bei den schwierigsten Herausforderungen Heathmoors Hilfe zu leisten. Dies beinhaltet eine Reihe von weitreichenden Änderungen des Spielerlebnisses, die auf den offensiveren Spielstil ausgerichtet sind.

Alle Angebote zu For Honor im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/all-games

*Spieler benötigen PS Plus auf PS4 oder Xbox Live Gold auf Xbox One

