PM: Lasst uns mit MLB The Show 20 feiern! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Major League Baseball’s 2020 Season hat begonnen und jetzt ist der perfekte Moment, um den Opening Day mit MLB The Show 20 Standard Edition, die jetzt erhältlich ist, zu feiern. Das Angebot ist bis 05. August 2020 verfügbar. Egal, ob ihr euren Spieler in der RPG-inspirierten Road to the Show weiterentwickelt oder an der Online-Diamond-Dynastie teilnehmen wollt – das Entwicklerteam im San Diego Studio freut sich darauf, neue Funktionen und Inhaltemit euch zu teilen. Sie werden euch die Kraft geben, ein Held zu sein und euen ultimativen Baseball-Traum zu verwirklichen .

Wenn ihr online geht, werden die Spielerattribute jetzt jede Woche aktualisiert, um das Gameplay besser an die Leistung der letzten Spieler anzupassen. Die Roaster bleiben wie in einer normalen Saison mit 162 Spielen erhalten.

Spielt ab heute, den 23. Juli, einige der am meisten erwarteten Hitter-and-Pitcher-Match-Up-Momente vom Opening Day. Schließt die Gruppe von Moments ab, um einen Spieler-Item der Diamond Live Series freizuschalten. Den könnt ihr im Spiel für euren benutzerdefinierten Spieler in Road to the Show oder mit eurem Team in Diamond Dynasty verwenden.

Das Spaß hört nach Beendigung einer Serie eures Lieblings-Major League nicht auf. Geht online, um Topps Now-Spielerbelohnungen freizuschalten, die ihr in Diamond Dynasty verwenden könnt wenn ihr die besten Spiele, Comebacks und Walk-Offs jede Woche mit neuen Momenten während der Saison 2020 des Major League Baseball erlebt.

Mit der Rückkehr von Major League Baseball erkennt MLB The Show 20 jeden Monat die besten Leistungen mit neuen Programmen im Spiel an, nachdem eine Online-Verbindung hergestellt wurde. Gewinne Missionen und Momente, um den Lightning-Spieler des Monats zu gewinnen.

Leistet dem Team der San Diego Studio Entwickler auf Twitch und YouTube Gesellschaft, wenn sie neue MLB The Show 20-Inhalte und News vorstellen. Zum Beispiel den Ken Griffey Jr. Home Run Derby Series Collection Reward. Schaltet am 23. Juli 2020 um Mitternacht ein, wenn sie neue Details zum kommenden 6th Inning Program veröffentlichen.

Mit immer neuen Inhalten und Spielmodi, gab es nie ein besserer Zeitpunkt, der MLB The Show 20-Community beizutreten. Um den Start der Major League Baseball’s 2020 Saison zu feiern, gibt es MLB The Show 20 Standard Edition bis zum 5. August 2020 und Stubs sind Preis reduziert – bis zum 28. Juli 2020.

Schaut euch außerdem unbedingt die The Show Nation an und werft einen Blick auf unsere Twitter-Seite für alle neuen Updates. Lasst uns spielen!