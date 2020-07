Halo Infinite: Kampagne kurz vorgestellt (Xbox Games Showcase)

Altes Halo in neuen Schläuchen?

PC XOne Xbox X

Beim Xbox Game Showcase wurde die Halo Infinite-Solokampagne vorgestellt, die bekanntlich die Ereignisse von Halo 5 fortsetzt (es ist somit das sechste „klassische“ Halo mit dem Master Chief als Held). Zu Beginn streiten sich erst mal der Master Chief und ein mediterrandialektisch gefärbt sprechender Mensch darüber, wie man die Banished am besten besiegt. Ob das live oder vom Band vorgespielt wurde, keine Ahnung, ich würde aber das Leben aller unserer Katzen darauf verwetten, dass letzteres.

Und jetzt sage ich es einfach mal: Zumindest im Livestream finde ich die Grafik zwar ziemlich nett, ich könnte aber, selbst beim Leben unserer Katzen, nicht beschwören, was daran nun Nextgen-Grafik sein soll. Aber sicher wurden insbesondere die Grashalme und ähnliche Details durch den Komprimierungscodec ziemlich versumpft. Gut, vielleicht ist alles etwas bunter und flüssiger als zuvor. Okay, wenn dann ein Primatenverschnitt in Großaufnahme (der Hauptgegner, der Warchief Asheron von den Banished) uns "anfeuert", hart zu kämpfen und gut zu sterben, sieht das (sofern echtzeitberechnet) schon ziemlich klasse aus, wie da sein Gesichtsfell animiert wird. Aber ganz ehrlich: Ge-wowt, wie zuletzt bei The Last of Us - Part 2, war ich nicht von der Grafik. 60 Frames in 4K hin, 60 Frames in 4K, her.

Das Gameplay sieht ebenso erfrischend wie uralt nach Halo aus, was denn auch sonst? Man fährt im Jeep, man killt neckisch rufende Außerirdische, man läuft in einer fremden (Haloreif-umgebenen) Welt herum. Diese Welt soll so groß wie nie zuvor sein, deutlich größer als die letzten beiden Halo-Titel zusammen genommen.

Versteht mich um Himmels Willen nicht falsch, ich hätte jederzeit mehr Lust, im Anschluss Halo Infinite selbst zu spielen als nachher im Nieselregen heimzuradeln. Aber das ist halt das Problem uralter Serien: Selbst der technisch neueste Teil wirkt erst mal wie ganz alter Wein, und über die geschmacklichen Qualitäten kann man halt erst etwas sagen, wenn man ihn wirklich trinken kann.