PM: Black Desert bekommt einen neuen Abenteurer: Hashashin (Sony Playstation Blog)

Kontrolliert Sandstürme und seht die Macht eines valencianischen Gottes, wenn Hashashin ab sofort als zeitlich begrenzte in Black Desert auf PlayStation 4 erscheint. Seine blitzschnellen Kampf- und Elementarkräfte sorgen für einen einzigartigen und packenden Kampfstil.

„The Blackstar shall deliver us all to paradise.We stand guard against the darkness ‚till the day we breathe our last.”

Nur die wildesten Abenteurer können den Shamshir aufnehmen, um die Macht von Aal auszuüben. Hashashins Geschichte begann vor langer Zeit, drei Jahre nachdem der Blackstar im Westen fiel. Seine Welt war verloren in den unversöhnlichen Fluten des heiligen Krieges, der über den purpurroten Sand führte. Ein endloser Strom von Monstern versperrte das Land, und die Hoffnung der Ältesten des Volkes kam nie so, wie sie es erwartet hatten …

„Hear me. For I am the curved blade of Aal,the master who shall unleash his raging winds and sands.”

Hashashin führt Nahkämpfe mit dem Shamshir als Hauptwaffe durch und verfügt über die Kraft des Sandes, um Feinde anzugreifen, zu jagen und sogar zu überfallen (oder im schlimmsten Fall, um zu fliehen).

Sein Hauptskill, der Apostle’s Descent, ist ein AOE-Angriff, bei dem Hashashin in die Luft springt und seinen Shamshir in den Boden knallt, um eine Welle von Sandstürmen auszusenden. Hashashin besitzt auch eine besondere Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, die Erinnerung an einen bestimmten nahe gelegenen Ort in einen Sandsturm zu verwandeln und sich dann dorthin zu teleportieren.

Hashashin hat passive Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, ein wenig schneller in der Wüste zu reisen. Er hat auch eine leicht höhere Resistenz gegen Wüstenkrankheiten im Vergleich zu anderen Klassen.

“The Blackstar of Salvation has yet to descend, for there are those weak of faith.”

“None but us, the souls who’ve endured through the tragedy of battle, can enter paradise.”

Der Hashashin wandert immer wieder von Kampf zu Kampf und sehnt sich danach, das Paradies zu erreichen. Aber seine Reise ist sehr lang. Die Zweifel und Bedenken – die schwarze Energie – in jeder Nacht fangen an ihn zu übermannen, wie ein dunkler Samen, der tief in seinem Herzen wächst und seine Verbindung mit Aal dämpfte.

Neben der Veröffentlichung von Hashashin gibt es etwas, worüber sich Abenteurer freuen: Summer Sale. Vom 22. Juli bis 19. August werden neue Black Desert-Bundles – Traveller, Explorer, Conqueror – veröffentlicht und zu 50% reduziert. Dies ist die perfekte Gelegenheit, mit einer mächtigen neuen Klasse in die Welt von Black Desert einzutreten.