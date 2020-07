PM: Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition: Alles was Du wissen musst (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vielleicht hast Du es schon beim Xbox Games Showcase mitbekommen: Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition erscheint für Xbox One am 4. Dezember. Am gleichen Tag ist es auch im Xbox Game Pass für Konsole und PC verfügbar!

Damit kannst Du eine verbesserte und erweiterte Version eines der am besten bewerteten Rollenspiele der letzten Jahre spielen – und das zum ersten Mal auf einer Microsoft-Plattform! Womöglich hattest Du noch keinen Kontakt mit der Dragon Quest-Serie und fragst Dich: Warum die ganze Aufregung?

Bevor wir in die Details von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition eintauchen, möchten wir Dir daher eine kleine Einführung in die Serie geben und ein paar grundlegende Fragen beantworten.

Dragon Quest ist eine der berühmtesten und längsten Serien in der Gaming-Geschichte.

Der erste Titel (Dragon Quest) erschien 1986 in Japan. Die wichtigsten Beteiligten sind bis heute involviert: Game Designer Yuji Horii (Schöpfer der Serie), Charakterdesigner Akira Toriyama (Schöpfer von Dragon Ball) und Komponist Koichi Sugiyama (auch mit anderen Werken in Japan bekannt).

Koichi Sugiyamas Soundtrack führte Elemente der Orchestermusik ein. Das war damals selten und trug erheblich zum Fantasy-Gefühl des Spiels bei. Mit revolutionären Beiträgen wie diesem erschufen die Beteiligten ein fesselndes Spiel, das die Vorstellungskraft anregte – alles unter der Leitung von Koichi Nakamura, der auch für die Programmierung verantwortlich war. In Japan feierte das Spiel große Erfolge.

Dragon Quest war so bedeutend für die Branche, dass es ein ganz neues Genre kreierte. Bis heute kannst Du in beinahe jedem japanischen Rollenspiel den Einfluss der Serie spüren.

Schließlich erschien Dragon Quest 1989 in den USA, wenn auch unter einem anderen Namen: Dragon Warrior. Die Serie hielt in den USA bis 2005 an dem Namen fest, wo es erstmals als Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King erschien. Seitdem gibt es die Serie auch im Westen unter dem Namen Dragon Quest.

In den 34 Jahren seit dem Erscheinen des ersten Titels sind viele weitere Titel erschienen, allein elf Haupttitel und zahlreiche Spin-Offs. Heute ist Dragon Quest auf der ganzen Welt bekannt und wurde besonders in Japan Teil der Popkultur.

Jetzt kannst Du mit Deiner Xbox mit Dragon Quest XI die Serie endlich selbst entdecken und erfahren, warum sie so beliebt ist.

In Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition schlüpfst Du in die Schuhe eines jungen Helden namens Lichtbringer und begleitest ihn auf seinem epischen Abenteuer.

Gejagt von einem mächtigen Feind, begibst Du Dich mit Freunden und Verbündeten auf eine Reise über weite Kontinente und gefährliche Ozeane. Dabei sammelst und fertigst Du wertvolle Ausrüstungsgegenstände. In schnellen, zugbasierten Schlachten kämpfst Du gegen furchteinflößende Gegner –und erfährst immer mehr über eine Bedrohung, die die ganze Welt zerstören kann.

Als Definitive Edition ist Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals besser als je zuvor. Etwa dank zusätzlicher Story-Inhalte und einem Orchester-Soundtrack.

Hier nur ein paar weitere Features:

Die letzte Frage ist vor allem für Dragon Quest-Neulinge wichtig:

In aller Kürze: Nein.

Denn fast jeder Titel der Dragon Quest-Serie ist ein selbständiges Abenteuer, ähnlich wie die Final Fantasy-Serie. Jeder Titel hat seine eigenen Charaktere, Schauplätze und eine eigene Geschichte. Um sie zu genießen, brauchst Du kein Vorwissen. Auch nicht für Dragon Quest XI.

Natürlich gibt es ein paar Easter Eggs und Callbacks zu früheren Titeln in der Serie. Sie sind aber als zusätzlicher Genuss für Fans gedacht und haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Handlung. Auch als Neuling kommst Du also voll auf Deine Kosten. Nicht zuletzt, weil Dragon Quest XI einer der besten Teile der gesamten Serie ist.

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition ist ab sofort vorbestellbar und ab 4. Dezember für Xbox One und Windows 10 PC sowie im Xbox Game Pass verfügbar.

Für weitere Informationen zum Xbox Games Showcase und kommenden neuen Spielen wirf einen Blick in die Zusammenfassung hier auf Xbox Wire DACH.