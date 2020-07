KKND: Echtzeit-Strategie-Duo der 90er auf Steam wiederveröffentlicht

PC andere

Krush Kill 'N Destroy (KKND) kupferte 1997 frech bei Command & Conquer ab und hatte damit großen Erfolg. In dem postapokalyptischen Echtzeit-Strategiespiel von Beam Software kämpften Menschen, Mutanten und Roboter um Öl als lebenswichtigen Rohstoff. Mehr als 50 Einheiten tummelten sich dabei auf den Iso-Schlachtfeldern, zum Teil trashige Zwischensequenzen fehlten auch nicht. Mit Krush Kill 'N Destroy Xtreme hat Ziggurat Interactive den ersten Teil nun in einer grafisch leicht überarbeiteten Version auf Steam veröffentlicht und den zweiten Teil Krush Kill' N Destroy 2 - Krossfire, ursprünglich 1998 erschienen, gleich hinterher geschoben. Beide Titel liegen ausschließlich in englischer Sprache vor und sind bis zum 30. Juli noch um 33 Prozent preisreduziert.

Der Publisher Ziggurat Interactive konzentriert sich auf die Wiederveröffentlichung alter Spiele und deren Anpassung für moderne Systeme. Unter anderem fanden durch die Firma Titel wie Dethkarz, Eric the Unready, Super Hero League of Hoboken oder Requiem - Avenging Angel für Preise zwischen 5 und 10 Euro den Weg auf Steam.