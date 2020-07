Teaser Jetzt auch für Android & iOS gibt es eine eher unbekannte Perle, die das Roguelike Faster Than Light mit taktischeren Kämpfen und einer Prise Story anreichert. Jörg hat mehrere Sektoren erobert.

Glaubt bloß nicht, Crying Suns von Alt Shift wäre mir erst durch Rüdigers Nennung bei seinen Jahresend-Geheimtipps 2019 aufgefallen. Bereits vor Jahren, JAHREN, fiel es mir auf, im Early-Access-Stadium. Es gab sogar schon mal eine Würdigung in einem Jörgspielt, wo ich die Raumschlachten und den Pixel-Stil lobte. Auf PC erschien es dann im September 2019, und nun vor etwa zwei Wochen auch für iOS sowie Android. Endlich konnte ich es richtig spielen, weil ich es nämlich wieder vergessen hatte und nur durch Rüdigers Nennung bei seinen Jahresend-Geheimtipps 2019 wieder eingefallen ist.

Ich wache als imperialer Admiral aus dem Kälteschlaf auf, erweckt von einem komischen Roboter-Tentakel-Ding, das auch aus Matrix stammen könnte. Das Ding ist ein OMNI und, zumindest in diesem Weltall-Sektor, das letzte seiner Art. Bis vor 20 Jahren waren die OMNIs allgegenwärtig, die intelligenteren Diener der Menschheit, durch spezielle Chips dagegen immun, sich gegen ihre Herren, und vor allem nicht gegen den Imperator, zu erheben. Doch irgendetwas hat zwei Jahrzehnte vor Beginn der Handlung sämtliche Verindungen „heim ins Reich“ gekappt und alle OMNIs abgeschaltet, was mindestestens 70 Prozent der Bewohner sofort oder mittelbar getötet hat und die übrigen fast in die Steinzeit zurückgeworfen hat.



Alle OMNIs bis auf "meines", natürlich, das mir schon nach wenigen Spielstunden nicht mehr ganz vertrauenswürdig vorkommt... Ach, ich erstehe also immer wieder neu auf und werde von dir auf meine Mission geschickt? Und das wolltest du mir nicht gleich sagen, oder wie? Solche Dinge eben.