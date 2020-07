Phantom Doctrine 2 - The Cabal: Erste Details zum Spionage-Schleichspiel

PC

Wie bereits angekündigt, haben Creativeforge Games heute erste Details zu Phantom Doctrine 2 - The Cabal bekanntgegeben. Zeitgleich mit dem zweiminütigen Rendertrailer, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben, wurde um 15 Uhr auch die Steam-Seite des Spionagesequels freigeschaltet. Erste Screenshots zum Titel findet ihr in unserer Galerie zum Spiel.

Wie auch der Vorgänger Phantom Doctrine (zum Test+ mit Video), wurde das Setting in der Zeit des Kalten Kriegs angesiedelt. Genauer: 1986, dem Jahr der Tschernobyl-Katastrophe, auf die das Spiel auch Bezug nimmt. In einer alternativen Version dieses Jahres ist die Explosion des Atomkraftwerks der Auftakt für eine Vielzahl weltweiter Terroranschläge. Ihr übernehmt die Rolle des Agenten Mr. Reeves um dem ein Ende zu setzen. Eure Gegenspieler stammen dieses Mal nicht aus den Zentralen von KGB oder CIA, sondern sind Mitarbeiter der fiktiven Terrororganisation Cabal. Es bleibt auch offen, für welchen Geheimdienst euer Alter-Ego arbeitet, fest steht nur: Scheitert ihr bei euren Missionen, wird niemand zu eurer Rettung herbeieilen.

Als größte Änderung haben die Entwickler beschlossen, das Gameplay gehörig auf den Kopf zu stellen, die Rundentaktik ist einer Art 3D-Action gewichen. Phantom Doctrine 2 spielt ihr in immerhin pausierbarer Echtzeit in einer Third-Person-Perspektive. Aus dem Vorgänger erhalten geblieben sind hingegen die Elemente der Missionsplanung, dem heimlichen Vorgehen, dem möglichst unauffälligen Beiseiteschaffen eurer Opfer, der Forschung, dem Entdecken neuer Informationen am Reißbrett sowie der Rekrutierung weiterer Agenten. Die Entwickler versprechen eine Kampagne von etwa 15 Stunden, die euch zu exotischen Orten quer über den Globus reisen lässt und deren einzelne Missionen sich auf unterschiedliche Weisen lösen lassen. Optionale Ziele, Loot und Informationen inklusive.

Wann oder in welchem Zeitraum Phantom Doctrine 2 - The Cabal veröffentlicht werden soll, wurde nicht bekanntgegeben. Das Release-Datum ist, nach Angaben auf der Steam-Seite, "Top Secret".