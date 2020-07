Playstation Store: Sony startet Summer Sale, bis zu 60 Prozent Rabatt

PC XOne PS4

Die Temperaturen steigen und das heißt natürlich auch, dass ihr in diversen Shops wieder all euer Geld in den entsprechenden Summer Sales ausgeben dürft. Auch Sony ist wieder mit von der Partie und hat im Playstation Store eine Rabattaktion gestartet, bei der bis zu 60 Prozent Ersparnis winken. Solltet ihr mit euch hadern, ob ihr wirklich noch mehr Spiele auf den Mountain of Joy laden wollt, dann habt ihr etwas Bedenkzeit. Enden wird die Aktion am Mittwoch, dem 20. August 2020, um 00:59. Alle Angebote findet ihr im Playstation Store.

Nachfolgend findet ihr eine Auflistung der unserer Meinung nach spannendsten Angebote:

Angemerkt sei noch, dass Sony nicht nur Spiele zum vergünstigten Preis anbietet. Im Summer Sale werden sich auch immer wieder Filme finden.