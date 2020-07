PM: Röki – Wunderschönes Märchenabenteuer ist ab heute für PC verfügbar (Cosmocover)

PC Switch

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zeitgenössisches Märchenabenteuer Röki erscheint heute für PC

– Ein modernes Abenteuer mit einigen kuriosen Wendungen in Geschichte und Spielablauf. –

Warschau, Polen – 23. Juli 2020 – Polygon Treehouse und United Label sind stolz darauf, Röki heute offiziell auf dem PC zu veröffentlichen – und damit die Tür zu einem wunderbaren Spiel voller Abenteuer, Mut und Folklore zu öffnen. Röki ist ab sofort auf Steam und GOG erhältlich und wird in naher Zukunft auch für Nintendo Switch erscheinen.

Röki ist das Debüt von Polygon Treehouse unter der Leitung von Tom Jones und Alex Kanaris-Sotiriou. Hier ist eine Nachricht von Tom und Alex zu ihrer Premiere als Indie-Entwickler:

„Für unseren Debüt-Indie-Titel wollten wir weg von den ‚Shooty-Shooty‘-Spielen, die wir bei PlayStation gemacht hatten – und ein Spiel über Familie, Abenteuer, Monster und Freundlichkeit erschaffen. Als wir vor drei Jahren mit der Entwicklung begannen, war die Welt noch ein ganz anderer Ort, und wir hoffen, dass das Spiel und seine Inhalte heute relevanter und wichtiger sind denn je.“

Röki entführt Spielerinnen und Spieler auf eine Reise durch ein dunkles zeitgenössisches Märchen, das von skandinavischer Folklore inspiriert wurde und lässt uns in die Schuhe der Heldin Tove schlüpfen – ein junges Mädchen, das von der Magie berührt wurde. Wir enträtseln die Geheimnisse eines mystischen Waldes und seiner verborgenen Pfade, finden kuriose Gegenstände, setzen uns mit seltsamen Kreaturen auseinander und reisen in Toves Erinnerungen, um ihre Vergangenheit zu konfrontieren, während wir versuchen, ihre Familie zu retten.

Röki-Features im Überblick:

Über United Label United Label vereint innovative Spieleschaffende aus aller Welt. Wir streben danach, jeden Entwickler, der sich United Label anschließt, zu einem integralen Teil unseres Kollektivs zu machen. Wir pflegen die wachsende Gemeinschaft durch tagtägliche Unterstützung und wollen vertrauensvolle Langzeit-Kooperationen mit hohen Erträgen schaffen. All das beginnt mit vier talentierten Studios: Fallen Flag Studio, Lunaris Iris, Odd Bug Studios und Polygon Treehouse. Unsere Absicht ist es, sowohl mit erfahrenen Teams, als auch mit leidenschaftlichen Neustartern zusammenzuarbeiten und ihnen eine erfolgreiche Publishing Struktur zu bieten.

Über Polygon Treehouse Polygon Treehouse ist ein neues Indie Studio aus Cambridge (UK), das sich aufmacht Großes in der Welt der narrativen Videospiele zu vollbringen. Mitbegründet von zwei ehemaligen Guerilla Games/Playstation Art Directoren, Tom Jones und Alex Kanaris-Sotiriou, erschafft Polygon Treehouse Adventures für die Seele. www.polygon-treehouse.com

Über CI Games CI Games ist ein weltweit agierender Publisher, Entwickler und Vertrieb interaktiver Unterhaltungsmedien miit Sitz in Warschau (Polen). Die Nord- und Südamerikanischen Geschäfte werden aus New York (USA) geleitet. CI Games ist seit 2002 im Geschäft und ist an der Warschauer Wertpapierbörse gelistet. Das Portfolio von CI Games umfasst unter anderem den hochgelobten, Multimillionen Erfolg Lords of the Fallen und das Sniper Ghost Warrior Franchise mit über 7 Millionen weltweit verkaufter Kopien. Das Unternehmen arbeitet momentan an einigen hochprofiligen Multiplattform-Spielen.