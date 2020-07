Curious Expedition: Detaillierte Infos zum Erfolg der Roguelike-Expeditionen

Normalerweise halten sich Entwickler damit zurück, allzu detaillierte Angaben zu verkauften Stückzahlen und dem finanziellen Erfolg ihrer Titel zu veröffentlichen. Das Berliner Indie-Studio Maschinen-Mensch hat jedoch keine Hemmungen, genau diese Informationen mit euch zu teilen. In einem englischsprachigen Blog-Post schlüsselt Mitgründer Riad Djemili den Werdegang ihres Erstlingwerks Curious Expedition (zum Indie-Check) seit dem Start der ersten Alpha-Version im Jahr 2014 auf.

Im Blogpost geht Djemili detailliert auf den Start der Alpha, die Kickstarter-Kampagne, Free-Weekends und diverse Sales ein, wobei jedoch Zahlen zum Konsolen-Release im April dieses Jahres nicht berücksichtigt werden. So wurden von der PC-Version bis Ende 2019 ziemlich genau 173.107 Kopien von Curious Expedition mit einem Durchschnittspreis von 9,18 US-Dollar (derzeit etwa 7,93 Euro) verkauft – ohne Berücksichtigung von Humble-Bundle-Aktionen. Nimmt man diese hinzu, so ging der Titel über 200.000 Mal über die virtuelle Ladentheke.

"Sind wir mit der Entwicklung eines Spiels reich geworden?" stellt Djemili abschließend die obligatorische Frage, die wohl jedem Entrepreneur mit einem Überraschungserfolg gestellt wird – und liefert auch gleich die Antwort:

Überhaupt nicht, wenn man Provisionen, Steuern und Produktionskosten abzieht und den Umstand berücksichtigt, dass wir alle Gewinne wieder reinvestiert haben, um eine Firma zu betreiben, in der wir gerne arbeiten und die es uns hoffentlich erlaubt, weiterhin coole Dinge umzusetzen. Das ist mehr, als man erwarten kann – und all den Spielern zu verdanken, die uns in all den Jahren unterstützt haben.