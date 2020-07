Ubisoft vermeldet Rekordumsätze im 1. Quartal 2020

Ubisoft hat die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021 ausgewertet und dementsprechend einen Finanzbericht veröffentlicht. In dem Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 habe das Unternehmen demnach Rekordumsätze einfahren können. Angepeilt waren 335 Millionen Euro, eingefahren werden konnten laut dem Bericht über 410 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Geschäftsjahres konnte man sich um satte 30,5 Prozent steigern.

Dem Bericht nach konnte Rainbow Six - Siege einen starken Zuwachs an regelmäßigen Spielern wie auch eine Umsatzsteigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Die Assassin's Creed-Reihe steigerte die Einnahmen gar um 60 Prozent und das Just Dance-Franchise fuhr ganze 500 Prozent mehr Umsatz ein, als im Jahr zuvor.

Laut Frédérick Duguet, Chief Financial Officer von Ubisoft, gelte der Dank vor allem den eifrigen Mitarbeitern.

Wir haben ein rekordverdächtiges erste Quartal gehabt und haben unsere Umsatzerwartungen massiv übertroffen, dazu hatten wir historisch hohe Spielerbindung. Diese Leistung kam durch den Umfang unseres Portfolios und die Qualität unserer Live-Dienste zustande, die an den aktuellen Markt angepasst waren, und natürlich durch die starke Umsetzung unserer Teams.

Damit setzt sich bei Ubisoft ein Trend fort, der in der gesamten Branche verzeichnet werden kann. Sicherlich hat die aktuelle Covid-19-Pandemie nicht unerheblich zu diesem starken Ergebnis geführt, aber in den letzten Jahren setzt sich ein positiver Trend im Bereich der Videospielumsätze durch. Erst heute konnte beispielsweise der deutsche Verband game vermelden, dass der gesamte hiesige Spielemarkt um sechs Prozent gewachsen ist. Das mag zunächst nicht nach viel klingen, betrachtet man aber die konkreten Umsatzzahlen wird schnell klar, dass sechs Prozent eine ganze Menge sind.