FIFA 21: Mbappé folgt auf Hazard, Ronaldo und Reus auf dem Cover

Wenn man als Fußballer was auf dem Kasten hat, dann können einem auch Erpressungsvorwürfe, wiederholtes Fahren ohne Führerschein oder der Vorwurf der Steuerhinterziehung scheinbar wenig anhaben. Denn in den letzten paar Jahren schmückten etwa mit Cristiano Ronaldo und Marco Reus regelmäßig Fußball-Stars das Cover der neuesten Ausgabe von EAs Fußball-Simulation FIFA, die sich – wenigstens gerüchteweise – manchen der genannten Vergehen schuldig gemacht hatten. Mit dem französischen Nationalspieler Kylian Mbappé tritt aber nicht nur einer der jüngsten Profispieler die Nachfolge der genannten Coverstars im kommenden FIFA 21 an, wie der Publisher heute mitteilte, sondern auch noch einer, dem man bislang keine groben Vergehen vorwerfen kann.

Das Cover selbst gibt es indes zwar noch nicht, aber das Bild im Teaser gibt euch eventuell schon mal einen Vorgeschmack darauf, in welcher Pose der aktuell für Paris St. Germain aktive Stürmer womöglich auf der Packung zu sehen sein könnte. Obgleich bislang noch nicht allzu viele Infos zum neuen FIFA bekannt sind, klar ist nur, dass Konamis Konkurrenz-Spiel eFootball PES 2021 in diesem Jahr lediglich als Saison-Update für die letztjährige Version erscheinen wird (wir berichteten), dürfte es auch in diesem Jahr wieder zu einem Multi-Millionen-Seller reichen.

Aber wir wollten euch nicht nur den kommenden Coverstar von FIFA 21 nennen, sondern möchten auch gerne eure Meinung dazu hören. Ist Mbappé eine gute Wahl oder hättet ihr euch jemand anders lieber gewünscht – so lange ihr nicht Kevin Großkreutz als mögliche Alternative nennt, dürfte auch jeder euren Favoriten ernst nehmen. Lasst uns eure Meinung sehr gerne in einem Kommentar unter dieser News erfahren – und natürlich auch, ob der Coverstar für euch überhaupt einen Einfluss darauf hat, ob ihr die für den 9. Oktober zu einem vergleichsweisen späten Termin angekündigte Fußball-Sim von Electronic Arts am Ende kaufen würdet oder doch eher nicht.