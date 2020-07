Yakuza - Like a Dragon: Im November 2020 im Westen // PS5-Upgrade

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Yakuza - Like a Dragon ab 58,48 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Koch Media in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, steht nun immerhin ein Release-Zeitraum für Yakuza - Like a Dragon im Westen fest. Demnach werde der Titel im November 2020 in hiesigen Gefilden erscheinen. Zur Einstimmung auf die baldige Veröffentlichung wurde zudem ein Trailer veröffentlicht, der die englischen Stimmen des Open-World-Spiels hören lässt. Unter der Riege der Sprecher befindet sich beispielsweise auch George Takei, der besonders als Sulu aus Star Trek bekannt sein dürfte. In Yakuza - Like a Dragon spricht er die Rolle des Antagonisten Masumi Arakawa.

Aus der Pressemitteilung gehen weitere englische Sprecher hervor, Kaiji Tang (Persona 5, Bravely Default) wird als Protagonist Ichiban Kasuga zu hören sein. Andrew Morgado (Mortal Kombat 11, Ghost of Tsushima) spricht Koichi Adachi, einen ehemaligen Polizisten, Greg Chun (Final Fantasy 7 Remake, Judgment) leiht dem ehemaligen Krankenpfleger Yu Nanba seine Stimme und Elizabeth Maxwell (Persona 5 Royal, Astral Chain) der Barkeeperin Saeko Makoda. All diese Rollen sollen laut dem Pressetext wichtige Rollen in der Handlung von Yakuza - Like a Dragon einnehmen. Als Untertitelsprache könnt ihr zwischen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch wählen.

Außerdem wurde mit der PS5 eine neue Release-Plattform für Yakuza - Like a Dragon bekannt gegeben. Bisher war der Titel für PS4, Xbox One, Xbox Series X und den PC (via Steam) angekündigt. Solltet ihr euch den Titel zunächst auf der PS4 kaufen, so plant Sega aktuell mit einem Upgrade auf die PS5-Fassung. Wie genau dieses aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Xbox-One-Käufer hingegen erhalten dank Smart Delivery ein garantiertes kostenfreies Upgrade auf die Xbox Series X, für die Yakuza - Like a Dragon als Launch-Titel im Westen verfügbar sein wird.